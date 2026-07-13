Alerta por lluvias y nevadas en Neuquén: qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo para parte de la provincia.

Luego de un comienzo de semana con temperaturas agradables para la época, el clima en Neuquén continuará estable este martes en la capital provincial. Sin embargo, las condiciones cambiarán en la cordillera, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y nevadas que regirá durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén capital se espera una jornada con cielo cubierto, sin probabilidades de precipitaciones y con una temperatura máxima de 14°C.

El viento será leve, del sector este, con velocidades de 8 km/h y ráfagas que alcanzarán los 12 km/h.

Para la noche, las condiciones se mantendrán estables. El cielo continuará cubierto, la temperatura descenderá hasta 1°C y el viento seguirá soplando desde el este a 10 km/h, sin ráfagas de importancia.

Alerta amarilla por lluvias y nevadas

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este martes que abarca la Cordillera de Huiliches, la Cordillera de Lácar y el sur del departamento Aluminé.

Por un lado, el organismo advirtió que esas zonas serán afectadas por lluvias persistentes, con acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

En las áreas de mayor elevación no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve o una mezcla de lluvia y nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio.

A su vez, también se encuentra vigente una alerta amarilla por nevadas para la misma región cordillerana. El SMN pronosticó acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros de nieve, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores. En las zonas de menor altura podrían registrarse episodios de aguanieve o lluvia mezclada con nieve.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a quienes deban circular por rutas cordilleranas mantenerse informados sobre el estado de los caminos, consultar los partes oficiales antes de viajar y extremar las precauciones debido a la posibilidad de calzada resbaladiza y reducción de la visibilidad.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

La AIC informó que durante los próximos días se mantendrán e intensificarán las lluvias y posteriormente las nevadas en la cordillera, mientras que en el Alto Valle se registrará un ascenso de la temperatura, con jornadas de nubosidad variable e inestabilidad.

Además, el organismo anticipó que hacía el fin de semana ingresará una masa de aire frío, lo que podría provocar nuevas lluvias en distintos sectores de la región.