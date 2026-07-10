Alerta por lluvias y nevadas en Neuquén: cuál es el estado de rutas y pasos fronterizos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta que afecta a toda la provincia este viernes. Consultá el estado del tránsito.

El fin de semana largo se desarrolla en Neuquén bajo alerta por lluvias y nevadas. El parte de rutas de Vialidad Nacional. solicita transitar con extrema precaución en las rutas nacionales de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para las siguientes zonas cordilleranas:

En estos sectores se prevén lluvias fuertes y persistentes, con acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

Además, en las zonas de mayor altura las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Alerta amarilla por lluvias en gran parte de la provincia

La alerta amarilla por lluvias alcanza a:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Para estas regiones se esperan precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque no se descarta que en las zonas más elevadas las lluvias se mezclen con nieve.

Vialidad Nacional

Rige una alerta por nevadas

El SMN también mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas para:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

En estos sectores se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de que los valores sean superiores de manera puntual. En las zonas de menor altura podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del tiempo, evitar viajes innecesarios hacia la cordillera durante los períodos de mayor intensidad de las precipitaciones y, en caso de circular por rutas de montaña, hacerlo con extrema precaución y con el equipamiento adecuado para condiciones invernales.

Estado de rutas en Neuquén

Nevando en:

- RN 40: Siete Lagos

- RN 237: Huayquimil a Collon Cura

- RN 242: Pino Hachado

- RN 231: Cardenal Samore

Estado de pasos Internacionales

Cardenal Samore: 9 a 19 hs. Habilitado para autos y colectivos. Transporte de carga: Habilitado a partir de las 10 hs.

Pino Hachado: 9 a 18 hs. Cerrado, nuevo reporte 10:30 hs

Portación obligatoria de cadenas metálicas.