"El Niño" impactará en Argentina: alerta por los efectos que tendrá y las posibles emergencias

El Gobierno Nacional dio a conocer la advertencia que dieron los especialistas sobre el impacto climático de este intenso fenómeno. Qué zonas afectará.

Ante la llegada de El Niño, el Gobierno reforzará tareas de monitoreo y asistencia.

Ante la posibilidad de un nuevo episodio del fenómeno climático conocido como " El Niño" , y las advertencias de los expertos sobre el fuerte impacto que podría tener en Argentina, el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas que pondrán en marcha. Qué efectos podría tener en el país.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron que puso en marcha un Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 para coordinar acciones preventivas frente a las consecuencias que el fenómeno podría tener en los próximos meses.

La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución 559/2026 del Ministerio de Seguridad y encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) coordinar el trabajo entre organismos nacionales, provincias y municipios para reforzar las tareas de prevención, monitoreo y respuesta ante posibles emergencias.

El plan tendrá vigencia desde julio del 2026 hasta el segundo semestre de 2027, y podrá ser actualizado según evolucione el escenario meteorológico.

Rige una alerta para toda la jornada en varias provincias del país.

Los efectos que podría tener "El Niño" en Argentina

Las autoridades dieron aviso al Gobierno sobre los efectos del fenómeno en gran parte de nuestros país. En este contexto, indicaron que se instalarán refugios en las rutas de las provincias en las que podría sentirse las consecuencias con mayor intensidad.

Según precisaron, El Niño llegaría con intensas lluvias con valores por encima de lo habitual, posibles inundaciones, crecidas de ríos y otros eventos climáticos extremos.

Los pronósticos climáticos anticipan una probabilidad superior al 70% de desarrollo de condiciones compatibles con El Niño desde el invierno de 2026, con mayores riesgos de lluvias por encima de los valores normales durante la primavera y el verano, especialmente sobre la Cuenca del Plata, una de las regiones más sensibles del país frente a este tipo de fenómenos.

Medidas de prevención ante la llegada de El Niño

El Ministerio de Seguridad sostiene que los pronósticos meteorológicos obligan a preparar una respuesta coordinada antes de que comiencen las precipitaciones más intensas.

Según la resolución, el fenómeno ENOS podría provocar un incremento significativo de las lluvias, con el consecuente aumento del riesgo de inundaciones, anegamientos urbanos, crecidas extraordinarias de ríos y afectaciones sobre infraestructura crítica.

El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómonos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

Frente a ese escenario, el Gobierno considera necesario planificar con anticipación la movilización de recursos, fortalecer la coordinación entre jurisdicciones y evitar respuestas improvisadas cuando ocurran los eventos climáticos.

El programa constituye un protocolo operativo nacional para organizar la actuación de todos los organismos que integran el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

El documento concentra sus acciones sobre la Cuenca del Plata, donde históricamente los episodios de El Niño generan los mayores impactos hidrológicos.

El objetivo de este sistema es mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias mediante avisos automáticos.

El plan prevé recursos y coordinación para: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Estas jurisdicciones conforman el área prioritaria de monitoreo y eventual despliegue operativo.

Habrá una articulación permanente entre organismos nacionales, provinciales y municipales. La estrategia contempla la creación de mesas de trabajo interinstitucionales, la elaboración de protocolos comunes, la planificación preventiva y el desarrollo de mecanismos tecnológicos para mejorar las comunicaciones durante una crisis.

El objetivo es que todos los actores involucrados operen bajo criterios homogéneos cuando deban intervenir en una inundación o una crecida extraordinaria.

La coordinación abarcará múltiples áreas del Estado: