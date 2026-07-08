La mujer de 84 años fue hallada muerta debajo de una cama. El alerta de un vecino y el escalofriante hallazgo de los bomberos.

Asesinaron a golpes a una jubilada: la sospecha sobre qué hicieron los asesinos con su celular.

Un impactante hallazgo conmocionó a todos en el barrio Ameghino Sur. Una mujer jubilada fue asesinada a golpes en su casa y se descubrió tras el llamado de un vecino al 911, quien denunció que hace días no veía a su vecina. Qué se sabe del brutal hecho.

Fuentes policiales revelaron que cuando los bomberos llegaron a la casa de la mujer, notaron que la puerta estaba completamente cerrada y debieron acceder a través de una ventana. Una vez adentro, se encontraron con el horror: un cadáver debajo de una cama .

La víctima fue identificada como Cristina Trejo, de 84 años y vivía en la ciudad de Córdoba . Según precisaron, tenía múltiples golpes y lesiones en la nuca.

Durante la inspección, los peritos también detectaron manchas de sangre tanto en ese dormitorio como en otro ambiente de la vivienda, aunque no había desorden correspondiente a un robo seguido de asesinato.

Los asesinos habrían usado el celular de Cristina para dar pruebas de vida

En medio de la investigación para esclarecer cómo fue asesinada, un vecino aseguró que había recibido mensajes supuestamente enviados por la víctima, tras haberle preguntado cómo se encontraba.

"Solía darle de comer a personas indigentes. Un vecino no la veía y le preguntaba si necesitaba algo. Y ella le respondía por mensajes que no, que estaba con familiares", indicó una fuente a La Voz.

Los investigadores no encontraron el teléfono celular de la víctima, un elemento que consideran clave para reconstruir las últimas horas antes del asesinato y determinar quién estuvo con ella. De acuerdo con la hipótesis, se cree que habrían intentado simular que la jubilada seguía con vida tras no haber sido vista por días por sus vecinos.

Asimismo, sospechan que el violento crimen ocurrió días previo a encontrarla, algo que se confirmará a través de una autopsia.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, a cargo del fiscal Luis Micheli, quien dispuso la realización de la autopsia, la recolección de pruebas dentro de la vivienda y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Quién era la víctima del brutal asesinato

Los vecinos describieron a Cristina Trejo como una mujer solidaria que solía asistir a personas en situación de calle con alimentos y ayuda. Vivía sola y, por ahora, los investigadores solo lograron ubicar a una hermana que reside en Buenos Aires.

"Solía darle de comer a personas indigentes", señalaron fuentes de la investigación sobre el perfil de la víctima, en diálogo con La Voz y Cadena 3. Esta característica de su personalidad es seguida de cerca por los pesquisas de la División Homicidios.

"La mujer trabaja en una fundación con la que habitualmente tenía el costumbre de hacer pasar gente a darle de comer o darle cosas", dijo una fuente relacionada al caso a Infobae, aunque aclaró que por el momento no se sospecha que el crimen esté vinculado con su actividad solidaria en ese lugar. "Por supuesto que alguien pasó y le pegó un golpe en la cabeza", remarcó.

Por otra pare Leandro, vecino de la jubilada, indicó a Cadena 3 que "desde el miércoles no tenían noticias de la mujer". La describió como "totalmente amigable" y resaltó la cercanía que mantenía con los vecinos: "Nos ayudábamos, nos queríamos. Ella estaba en contacto con nosotros".