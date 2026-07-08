"Estamos cansados de laburar": ATE pidió asueto por el triunfo de la Selección Argentina

El sindicalista sorprendió con un insólito mensaje dirigido al presidente Javier Milei, luego de la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

En medio de la euforia y los festejos de ese martes, un insólito y sorpresivo pedido llegó de la mano de un sindicalista. El secretario general de ATE , Rodolfo Aguiar , sorprendió con un mensaje enviado al presidente Javier Mile i donde preguntaba si daría asueto nacional tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, en octavos de final del Mundial 2026 .

El dirigente sindical realizó su pedido con un mensaje en su cuenta de X: "Que hace presidente @JMilei? Vio el partido? Debería definir un asueto nacional . Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!

Aguiar argumentó su pedido con una insólita frase: "Estamos cansados de laburar. Al país hay que levantarlo cobrándole impuestos a las principales fortunas. Vos sos un rico aspiracional más. Por favor dejá de joder y cargarnos a todos".

Que hace Presidente @JMilei ? Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este…

En sus mensajes, el gremialista, hizo referencia al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien decretó feriado nacional, para toda la administración pública y días no laborables para el sector privado, luego de la sorpresiva clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final, y dejar afuera del Mundial a Alemania, por penales.

Varias provincias decretaron asueto para ver a la Selección Argentina

Varias provincias decretaron asueto administrativo y escolar, también por el pase a octavos de final: Jujuy lo hizo partir del mediodía del martes, al igual que Tucumán. Por su parte, tanto La Rioja como San Juan habilitaron el pedido de permisos especiales para que los empleados de la administración pública puedan retirarse 40 minutos antes de su horario habitual, sin suspender los servicios, con la finalidad de poder ver el partido.

Al respecto, Osvaldo Jaldo, Gobernador de Tucumán explicó que la decisión busca acompañar un "acontecimiento deportivo de gran trascendencia para el país y permitirá que las familias tucumanas puedan seguir el encuentro".

“La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo", señaló.

Por eso -amplió- los argentinos "tenemos que acompañar en un cien por ciento a nuestra selección, porque ya estamos en los tramos finales donde se está definiendo este campeonato del mundo”.

Críticas por el festejo de “independencias extranjeras”

Días atrás, el secretario general de ATE criticó los festejos de la Independencia de Estados Unidos con la frase "independencias extranjeras", está vinculado con el show de drones que se llevó a cabo el pasado sábado en el Planetario en conmemoración a los 250 años de la declaración de la independencia de Estados Unidos.

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De hecho, su embajador en Argentina, Peter Lamelas, invitó a los ciudadanos a formar parte del encuentro y remarcó el significado profundo del aniversario. Al respecto, el diplomático afirmó:"Queremos que esta celebración sea una experiencia para disfrutar, compartir y descubrir un poco más de los Estados Unidos".