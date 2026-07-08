Un hombre murió de un piedrazo en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

Estaba junto a su familia cuando ocurrió el trágico hecho, quienes intentaron salvarle la vida. Quién era la víctima fatal.

El hombre se encontraba festejando junto a su familia cuando recibió un piedrazo.

Gran conmoción se generó en medio de los festejos tras la remontada histórica de la Selección Argentina ante Egipto en el partido por los 16° del Mundial 2026. Un hombre murió de un piedrazo mientras celebraba junto a su familia.

El trágico hecho ocurrió en la tarde del martes, mientras miles de argentinos se acercaban a plazas, parques y puntos históricos de sus ciudades para festejar el triunfo de Argentina.

En las redes sociales circularon los videos en los que se ve la secuencia de los disturbios en los que resultó herida la víctima de 46 años. El hecho ocurrió en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, en la Plaza San Martín , que se ubica en el centro de la localidad bonaerense.en la ciudad de Cañuelas , provincia de Buenos Aires.

Según reveló el medio local InfoCañuelas, cuando comenzaron los disturbios el hombre - identificado como Franco Depauli -se dirigió a su auto que estaba estacionado frente a un bar para buscar algo en el baúl. Mientras permanecía allí, recibió el impacto de una piedra que le provocó un traumatismo de cráneo.

De acuerdo a la información policial, Depauli cayó inconsciente sobre la calle y sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángel Marzetti. Sin embargo, ingresó al centro de salud sin signos vitales. "Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta", dijo el director del hospital, Hernán Carpio.

En medio de la conmoción, su hermana salió a aclarar que el hombre no tuvo nada que ver con los disturbios que se desataron en el lugar, sino que estaba celebrando tranquilamente con su familia y que recibió el impacto cuando estaba al lado de su vehículo.

Un detenido por la muerte del hombre en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

Para dar con el responsable, la policía revisó las cámaras de seguridad instaladas en la zona y logró individualizar al presunto agresor del piedrazo.

Los investigadores secuenciaron las filmaciones y reconstruyeron el momento en que se arroja el objeto durante los incidentes entre distintos grupos de hinchas que participaban de los festejos por el partido.

A partir de esas imágenes, los investigadores identificaron a un sospechoso y horas después detuvieron a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien cuenta con antecedentes penales por robo.

Ahora la causa quedó caratulada como homicidio simple, mientras la Justicia continúa trabajando para reconstruir la secuencia completa del hecho y determinar las responsabilidades.

Al mismo tiempo, la Justicia ordenó la realización de la autopsia en las próximas horas y la declaración de testigos para avanzar en la reconstrucción del caso.

Quién era Depauli, el hombre que murió al recibir un piedrazo

Franco Depauli había sido empleado de una fábrica de cerámicas durante muchos años y, según relataron vecinos y allegados, era una persona muy conocida y apreciada en el barrio Levene, donde había construido su casa y formó su familia.

Conocidos de la víctima revelaron al medio local que en varias oportunidades colaboró en los festejos del Día de las Infancias que se hacían en el parque de la salud, donde también solía imitar a Michael Jackson y divertir así a la gente que pasaba por el lugar.

En las últimas horas comenzó a difundirse un video grabado instantes previos a su muerte, donde se lo ve celebrando con una bandera argentina sobre los hombros y, conmovido, se lo escucha decir sobre el el triunfo: “Nunca perdimos la fe”.