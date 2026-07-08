Mundial 2026: cómo amanecieron las tapas de los diarios del mundo tras la remontada ante Egipto

Portadas de España, Italia, Francia, Brasil y Estados Unidos destacaron a Messi. También hubo lugar para la mirada de la prensa egipcia.

Este miércoles, las tapas de los diarios de todo el mundo amanecieron con la remontada de Argentina ante Egipto como protagonista. La Selección revirtió un 2 a 0 en contra para ganar 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y avanzar a cuartos.

La portada más comentada fue la del diario español AS, que resumió la actuación de Lionel Messi con una frase corta y contundente: “Dios ha resucitado”. El capitán argentino falló un penal en el primer tiempo, pero después dio una asistencia y convirtió el gol del empate.

El País de Madrid eligió otra fórmula para su tapa, también centrada en la idea de la resurrección deportiva del equipo de Lionel Scaloni tras estar al borde de la eliminación en el estadio de Atlanta.

En Italia, La Gazzetta dello Sport llevó a su portada los tres goles convertidos en apenas trece minutos, mientras que el Corriere della Sera resumió el clima del país con una frase corta sobre el estado de ánimo colectivo.

El festejo de la selección argentina en el vestuario.

Del otro lado del Atlántico, The New York Times destacó en su tapa deportiva la transformación de Messi durante el partido, desde la frustración por el penal errado hasta el liderazgo en los minutos finales de la remontada.

En Francia, Le Monde puso el foco en el rol decisivo del capitán argentino para evitar una eliminación que parecía consumada, mientras que L'Équipe definió lo ocurrido como una hazaña deportiva en su portada.

Brasil también le dedicó espacio a la hazaña albiceleste: O Globo destacó la influencia de Messi en la reacción del equipo, pese al penal desperdiciado en la primera mitad del encuentro.

Del lado egipcio, las tapas tuvieron un tono distinto. El histórico diario Al Ahram lamentó la desventaja desperdiciada por su selección, mientras que Daily News Egypt eligió una portada más emotiva, reconociendo el esfuerzo del equipo pese a la eliminación.

Las tapas