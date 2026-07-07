Un grupo de Policías de Atlanta fue a imponer orden terminó saltando con la hinchada argentina

Varios efectivos de la Policía de Atlanta se unieron a los festejos de los hinchas argentinos en el Mundial 2026.

Los miles de hinchas argentinos que se reunieron en Atlanta para alentar a la Selección antes del duelo de octavos de final frente a Egipto protagonizaron una de las postales más llamativas de la previa del Mundial 2026 . Lo que comenzó como un operativo policial para garantizar el orden terminó convirtiéndose en una escena de celebración compartida.

En el video que rápidamente se viralizó por redes sociales se observa cómo varios efectivos de la policía de Atlanta se acercan al banderazo, organizado en el Piedmont Park, con la misión de custodiar la concentración y prevenir cualquier incidente.

Sin embargo, el ambiente festivo, marcado por los bombos, las banderas y los clásicos cantitos argentinos, cambió rápidamente el clima.

Lejos de mantenerse al margen, algunos oficiales comenzaron a sonreír, aplaudir y finalmente se unieron a los hinchas, saltando y cantando junto a ellos mientras eran ovacionados por los presentes. La escena quedó registrada por decenas de celulares de hinchas que se encontraban allí.

Video: TN

El episodio ocurrió en la antesala del encuentro entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La ciudad de Atlanta recibió a miles de simpatizantes albicelestes para un nuevo banderazo, una tradición que acompaña a la Selección en cada competencia internacional y que volvió a transformar las calles en una auténtica fiesta.

Mundial 2026: cuándo y dónde juega Argentina los cuartos de final, rival, día, hora y sede

La Selección Argentina consumó una de las remontadas más dramáticas de su historia en Copas del Mundo, venció 3-2 a Egipto en Atlanta y ya conoce cuándo vuelve a jugar en el Mundial 2026.

El rival todavía no está definido. Saldrá del duelo entre Colombia y Suiza, que se enfrentan este mismo martes desde las 17 horas en el BC Place de Vancouver. Si avanza Colombia, Argentina repetirá la llave de la Copa América 2024, donde los cafeteros llegaron hasta la final antes de caer ante la Albiceleste.

Si avanza Suiza, la Scaloneta enfrentará a un rival de perfil más defensivo, pero con una enorme solidez en la fase eliminatoria de esta Copa del Mundo.

El partido de cuartos de final se jugará en Kansas City, una de las sedes más calurosas del torneo en pleno verano del hemisferio norte. El Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL y escenario de algunos de los partidos más vibrantes de la fase de grupos, tendrá capacidad para más de 75.000 espectadores. Las temperaturas en Kansas City durante julio suelen superar los 35 grados, lo que puede ser un factor condicionante para el rendimiento físico de ambos equipos.

El próximo partido de la Scaloneta será el sábado 11 de julio, desde las 22 horas de Argentina, y se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Si Argentina supera los cuartos, el siguiente paso sería una semifinal que todavía no tiene fecha confirmada pero que se disputaría alrededor del miércoles 15 o jueves 16 de julio. El rival surgiría del cruce entre Inglaterra y Noruega, programado para el sábado 11 en Miami. Del otro lado del cuadro continúan Francia, Marruecos, España y Bélgica, selecciones que podrían aparecer en una eventual final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.