El último enfrentamiento de la selección argentina ante Suiza: gol agónico y salvada milagrosa

El antecedente más cercano entre ambos equipos, que jugarán en cuartos de final de este Mundial, fue hace doce años, en un partido para el infarto.

Suiza venció por penales a Colombia y se aseguró un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 , donde enfrentará a la selección argentina , que accedió tras una remontada histórico contra Egipto, rival al que venció 3-2 luego de estar en desventaja de dos goles.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en la Copa del Mundo de 2014, en Brasil, por los octavos de final de la competencia, con victoria por 1-0 en el alargue con gol de Ángel Di María .

El enfrentamiento previo entre Argentina y Suiza se dio en el recordado Mundial 2014, en los octavos de final. Los dirigidos por Alejandro Sabella llegaban con una gran fase de grupos, en la que habían derrotado a Bosnia, Irán y Nigeria, con un nivel impresionante de Lionel Messi.

El partido ante Suiza fue sumamente parejo, con pocas situaciones de gol. En el alargue, a los 118 minutos, Rodrigo Palacio recuperó una pelota en mitad de cancha, se la cedió a Messi, que tras esquivar una patada, abrió a la derecha para Di María, que definió cruzado para el 1-0 de Argentina. Este gol es recordado como uno de los más gritados en la historia de la selección.

El recuerdo inevitable. El gol de Di María en 2014. Ahora, Argentina y Suiza vuelven a enfrentarse por un lugar entre los cuatro mejores. pic.twitter.com/vpQKfqEESu — llucasochoa (@llucasochoaa) July 7, 2026

Este partido también tuvo una icónica jugada al final del alargue, cuando Suiza tuvo un tiro de esquina en el minuto de descuento, que cabeceó y pegó en el palo, ante la mirada de Chiquito Romero. Muchos memes se hicieron después, afirmando la intervención divina para la clasificación del combinado nacional.

En ese Mundial, Argentina llegó a la final tras eliminar a Bélgica en cuartos de final y a Países Bajos en la semi por penales. En la final, terminaría cayendo contra Alemania con el recordado gol de Gotze, en una espina que recién se pudo sacar en Qatar 2022.

Los futbolistas de ese duelo que repetirán en este Mundial 2026

Aunque el partido por los octavos de final fue hace ya 12 años, hay tres futbolistas de aquel duelo que repetirán en este Mundial 2026, con la particularidad de que todos fueron titulares en ese encuentro y también lo son en la actualidad.

CON EL GOLAZO DE DI MARÍA, EL ÚLTIMO CRUCE ENTRE ARGENTINA Y SUIZA



Se vieron las caras en los 8vos del Mundial 2014, en el que Angelito nos dio el pase a los cuartos a los 118' del tiempo extra



En esta Copa del Mundo, la Selección y los europeos se medirán en… pic.twitter.com/HIemGZmcM7 — Diario Olé (@DiarioOle) July 7, 2026

Por el lado de Suiza, repite Granit Xhaka, que en 2014 tenía apenas 21 años y era una de las grandes promesas de Europa. En la actualidad, es uno de los más experimentados en el plantel y uno de los encargados de generar juego.

Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo, es el otro sobreviviente de Brasil 2014. El defensor habló del enfrentamiento con Argentina tras la victoria por penales ante Colombia: "Argentina es un equipazo, tienen jugadores muy fuertes, un buen entrenador, sabemos como juegan. Es un muy buen equipo y encima tienen al mejor, Messi".

Justamente el capitán argentino es el único que repite de aquellos octavos de final en 2014: en ese entonces dio la asistencia para la victoria en el alargue, y ahora, con 39 años, llega como el goleador del actual Mundial y el máximo en la historia del torneo, con 21 tantos.