La insólita situación que falló Campaz en el alargue antes de la eliminación de Colombia

El delantero de Rosario Central tuvo un mano a mano agónico al final del suplementario para darle la clasificación.

Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en los penales 4-3 ante Suiza , que enfrentará a la selección argentina en los cuartos de final. En el suplementario, Jáminton Campaz tuvo una chance inmejorable para poner al equipo cafetero en ventaja, pero definió mal y no pudo abrir el marcador.

En un partido que fue sumamente parejo , con ambas selecciones con chances, pero también tomando muchos recaudos para no tener errores groseros, el delantero de Rosario Central no pudo aprovechar lo que hubiera sido la ventaja para los sudamericanos.

A los 115 minutos, el arquero colombiano sacó un largo pelotazo de un tiro libre, que parecía controlado por la defensa europea, pero Muñoz presionó y obligó al error , dejándole la pelota servida a Campaz.

El delantero colombiano se acomodo en el área con tiempo, haciéndose espacio para su zurda, pero ante la salida de Kobel, terminó definiendo cruzado y por arriba del travesaño, lamentándose inmediatamente por la oportunidad desperdiciada.

LO QUE SE PERDIÓ CAMPAZ A LOS 115'.



INCREÍBLE. pic.twitter.com/D9S4kt6hnq — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 7, 2026

Así fue el partido entre Suiza y Colombia

El encuentro entre Suiza y Colombia estuvo marcado por 90 minutos con pocas situaciones, con ambas selecciones cuidando más de lo que quisieron arriesgar, pero con un poco de actividad de sus arqueros.

Kobel a los 20 minutos de partido le tapo un disparo a Gustavo Puerta, que se clavaba en el segundo palo. Por su parte, Vargas, diez minutos después atajó un zurdazo por abajo.

TREMENDA ATAJADA DE KOBEL PARA SALVAR A SUIZA



Gustavo Puerta sacó un gran disparo que tenía destino de gol pero apareció el arquero europeo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SeszjnO8xB — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El segundo tiempo tuvo a penas un tiro libre de los europeos que era controlado por el arquero colombiano, aunque también se dieron algunas polémicas, con un pedido de penal por lado, que el árbitro del encuentro no fue a revisar.

¿ERA PENAL PARA COLOMBIA?



Campaz cayó en el área y todos los jugadores cafeteros fueron a reclamarle al árbitro Iván Barton.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bAOMj3Mqw8 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El tiempo suplementario tuvo más llegadas, empezando a los ocho minutos con un centro de Juan Fernando Quintero, que pudo conectar Lucumí en las alturas, pero el travesaño no permitió que sea el 1-0 de Colombia.

¡ERA EL GOL DE COLOMBIA!



Tras un córner lanzado por Quintero, Lucumí le ganó a todos en las alturas pero su cabezazo se estrelló en el travesaño.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1VmRgxjkDX — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Dos minutos después, Campaz tuvo un disparo desde afuera del área, que Kobel terminó sacando con algo de dificultad. Antes del final del primer tiempo extra, Vargas respondió ante un remate de Suiza tras una serie de rebotes.

VALE COMO UN GOL: ¡ATAJADÓN DE CAMILO VARGAS PARA SALVAR A COLOMBIA!



El arquero sudamericano sacó este remate infernal de Zeki Amdouni a puro reflejo y evitó el 1-0 de Suiza. pic.twitter.com/36qvnrB9eZ — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El delantero de Rosario Central se perdió a cinco minutos del final lo que era el boleto a cuartos con una mala definición. Luego de eso, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar demasiado y se conformaron con los penales.

La tanda de penales entre Suiza y Colombia

En la tanda de penales, empezó pateando Quintero, jugador de River, que le pegó fuerte al medio para el 1-0 de Colombia. El 1-1 fue de Xhaka, que casi lo saca Vargas, pero se terminó metiendo con suspenso.

¡GOL DE QUINTERO!



Remate del colombiano al medio para arrancar con el pie derecho.



Suiza 0-1 Colombia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ltxWipdPEN — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Sánchez falló el segundo para los sudamericanos, estrellando el disparo en el travesaño, lo que aprovechó Amdouni para poner en ventaja a Suiza, con un disparo controlado al palo derecho del arquero.

Campaz, que tenía en la cabeza la chance fallada en el suplementario, puso el 2-2 con suspenso, pasando el disparo por abajo del cuerpo del arquero suizo. Akanji la tiró por arriba del travesaño para el festejo del público colombiano.

¡FALLÓ AKANJI!



El remate del defensor suizo se fue muy por arriba.



Suiza 2-2 Colombia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NrX8hR4QI7 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La felicidad duro poco, cuando Kobel le tapo el disparo a Hernández, mientras Itten marcó el suyo para una nueva ventaja. Luis Díaz le pasó la presión a Suiza con un buen disparo, pero Vargas terminó sentenciando la historia y eliminando a Colombia del Mundial.