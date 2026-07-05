El increíble récord negativo de Colombia en el Mundial: "Es muy duro"

El seleccionado cafetero sufre por un registro inédito en las Copas del Mundo y el DT Néstor Lorenzo ya se quejó.

En cuanto ruede la pelota en los octavos frente a Suiza, Colombia será el único equipo del Mundial 2026 -y de la historia del certamen- que jugará en tres países distintos dentro de una misma Copa del Mundo. Un registro imposible hasta esta edición por el formato tradicional del torneo.

El equipo sudamericano construyó su recorrido paso a paso en una fase de grupos exigente y con viajes constantes entre sedes. Debutó en México con el 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca y luego repitió en ese país con el 1-0 frente a República Democrática del Congo en Guadalajara. Más tarde, ya en Estados Unidos, igualó 0-0 con Portugal en Miami en un duelo clave que terminó definiendo su destino en el grupo.

Ese resultado ante los lusos fue determinante, porque el conjunto europeo terminó primero y el combinado de Néstor Lorenzo quedó segundo, modificando por completo la ruta prevista. En ese sentido, el DT argentino reconoció el impacto del calendario y dejó una frase que resume su malestar: “Es duro cambiar de clima, de país y de horarios según si estás más al este o más al oeste” .

Colombia hará historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tricolor se convertirá en la primera selección en la historia de los Mundiales en disputar partidos en tres países distintos dentro de una misma edición del torneo. Ciudad de México Uzbekistán … pic.twitter.com/NqKzi9fN2Q

Ya en la fase eliminatoria, el triunfo 1-0 sobre Ghana en Kansas City volvió a exponer el desgaste físico del plantel por los traslados. Aun así, el técnico valoró la capacidad de adaptación de sus dirigidos tras otro viaje extenso dentro del territorio estadounidense. “Es una inversión de tiempo y energía en viajes”, remarcó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Ahora el desafío ante Suiza en Toronto le permitirá al equipo completar el recorrido histórico por las tres naciones anfitrionas. El cruce en Canadá no solo definirá un lugar en cuartos de final, sino que además sellará un registro inédito en la historia de los Mundiales modernos.

Cuándo fue la última vez que se jugó un Mundial en más de un país

Hasta antes del inicio del torneo, el mayor desplazamiento había sido en Corea-Japón 2002, la única edición anterior organizada en conjunto. En aquel caso, varias selecciones alternaron sedes entre ambos países, pero ninguna tuvo la posibilidad de sumar un tercer territorio como ocurre ahora con el certamen norteamericano.

La organización entre México, Estados Unidos y Canadá amplió el mapa competitivo y generó una logística inédita. Dependiendo del grupo y de la posición final, cada selección quedó atada a rutas diferentes, con combinaciones que en muchos casos impedían recorrer los tres países.

En el caso del combinado cafetero, el escenario fue cambiando partido a partido, y lo que en un momento parecía un camino menos favorable terminó transformándose en una ventaja simbólica. De haber terminado segundo en su grupo, el cruce de 16avos lo habría llevado a Vancouver, pero el liderazgo lo empujó a otra ruta que igualmente lo acercó a Canadá.

Con más de 7.300 kilómetros recorridos en lo que va del torneo, el plantel llega a esta instancia con un desgaste acumulado considerable. Sin embargo, también con la posibilidad de firmar un hito que solo el formato del Mundial 2026 podía generar, en un certamen que ya está marcando diferencias con todas las ediciones anteriores.