Uno seguro y varias dudas: los cambios que piensa Lionel Scaloni para el partido clave ante Egipto

Después del exigente triunfo en tiempo suplementario ante Cabo Verde por 3-2, la Selección Argentina cambia de sede y se trasladará desde Miami hacia Atlanta, donde afrontará el próximo martes a las 13 el duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto . El plantel trabajará hoy por la tarde en la ciudad de Florida en una práctica breve pero clave antes del viaje, en una jornada que servirá tanto para recuperar cargas físicas como para empezar a ajustar detalles tácticos de cara al cruce eliminatorio.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni , que ya había dispuesto tareas regenerativas tras el desgaste del último partido, apunta a encarar una nueva etapa del torneo con mayor frescura. El traslado marca además el cierre de la base en Miami y el inicio de una fase decisiva en la ruta mundialista.

La planificación del entrenador argentino no se detiene y el ensayo de este domingo será a puertas cerradas, con foco en la corrección de algunos aspectos que no dejaron del todo conforme al cuerpo técnico en el último encuentro. Más allá del cansancio acumulado por los 120 minutos disputados, el análisis interno también incluye cuestiones futbolísticas que podrían derivar en modificaciones importantes en la formación inicial.

Los POSIBLES CAMBIOS en la ALINEACIÓN TITULAR de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto en los OCTAVOS DE FINAL:



NICOLÁS TAGLIAFICO por Medina

LEANDRO PAREDES por Mac Allister / Almada

NICO GONZÁLEZ por Almada

JULIÁN ÁLVAREZ por Lautaro



: @TyCSports pic.twitter.com/QsqPMfedfE — InterArg_ (@InterArg_) July 5, 2026

Qué cambios baraja Lionel Scaloni ante Egipto

El DT pujatense busca un equilibrio entre la recuperación física de sus jugadores y la necesidad de ajustar funcionamiento en una instancia donde no hay margen de error. En ese contexto, el partido ante el conjunto africano aparece como un nuevo examen de alta exigencia en el camino hacia los cuartos de final.

Uno de los principales focos de atención está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico podría volver a la titularidad en reemplazo de Facundo Medina. El futbolista del Olympique de Lyon ya se encuentra recuperado de sus molestias y aparece nuevamente como una alternativa firme para ocupar un lugar que había sido cubierto durante su ausencia.

Medina terminó el último encuentro con signos de desgaste físico, incluyendo calambres en el tramo final, lo que abre la puerta a una rotación en una zona clave del campo. La decisión será evaluada hasta último momento por el estratega, que no descarta movimientos de último momento en la línea defensiva.

En el frente de ataque también se mantiene una disputa abierta por la titularidad entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, una competencia que viene marcando el recorrido del equipo en el torneo. El delantero del Atlético de Madrid llegó con menos ritmo tras una lesión en el tobillo, mientras que el Toro no tuvo su mejor rendimiento en los dieciseisavos, lo que mantiene la incógnita sobre quién acompañará a Lionel Messi en el frente ofensivo.

Leandro Paredes, otro bien visto por el cuerpo técnico

Scaloni todavía no definió la elección y evalúa distintas variantes según el plan de partido. En el mediocampo, Leandro Paredes gana terreno tras su buen ingreso ante Cabo Verde, mientras que Nicolás González también aparece como alternativa para modificar la estructura sin alterar el esquema base.

En ese sector del campo, Alexis Mac Allister podría verse obligado a sostener una función más desgastante si el entrenador opta por mantenerlo en el once, aunque también existe la posibilidad de que el 5 de Boca ingrese para darle mayor equilibrio al equipo. Nicolás González, por su parte, ofrece un perfil más ofensivo que Thiago Almada y eso podría inclinar la balanza hacia una formación más directa.

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 vuelve a enfrentarse al desafío de ajustar piezas en una instancia decisiva, donde cada decisión puede definir el rumbo del torneo. Con un plantel que ya mostró carácter en partidos de máxima exigencia, la idea es mantener la base pero con retoques puntuales que permitan sostener la intensidad.