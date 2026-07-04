Lo gritó: así relató Mariano Closs el 2 a 2 de Cabo Verde ante la Selección Argentina

El histórico relator dejó de lado la pasión y brindó un relato a la altura de la situación luego de un golazo.

El duelo de dieciseisavos de final entre la Selección Argentina y Cabo Verde fue un partido que encendió emociones. Durante el alargue, cuando parecía que Lisandro Martínez convertía el 2 a 1 definitivo, llegó el empate 2 a 2 a través de un golazo de Sidny Lopes Cabral . El jugador de Benfica recortó desde la izquierda y la clavó al ángulo. Mariano Closs , en vez de no gritarlo, lo relató de una forma épica.

Muchos relatores eligen no gritar los goles que le convierten a la Albiceleste. Sin embargo, el histórico relator que actualmente le pone voz a las transmisiones de ESPN a través de Disney + mostró su profesionalismo en un momento difícil para los argentinos.

La historia acabó con final feliz, luego de la anotación de Cristian Romero que permitió poner el 3 a 2 en un partido muy sufrido para los de Lionel Scaloni. Ahora, Argentina se medirá ante Egipto en los octavos de final.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/R7lKJLTf7J

El enojo de Lionel Messi tras la victoria de la Selección Argentina

La Selección argentina consiguió la clasificación a octavos de final luego de la sufrida victoria ante Cabo Verde por 3-2 en 16avos de la Copa Mundial 2026.

El conjunto "Albiceleste" no dejó una buena cara al llegar hasta el alargue contra una selección de menor nivel que se ubica en el puesto 64° en el Ranking FIFA.

Mas allá del deshago final de los jugadores y todos los fanáticos, la preocupante imagen se vio reflejada luego del pitazo final al ver la reacción del capitán Lionel Messi, quien al escuchar el silbato celebró con los puños en alto y gritando "Vamos, vamos, la con... de su madre" reiterando el insulto con cara enojo.

Posteriormente, en los festejos junto al plantel en el medio del campo las cámaras lo mostraban fastidioso en una charla con Nicolás Otamendi, con la boca tapada.

Además, en la misma charla con el central quien no ingresó en el encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, realizó un movimiento de cabeza hacia los costados indicando su desconformidad con el partido, a pesar del resultado.

Si bien, se lo pudo observar de la manera señalada anteriormente, el “10”, en declaraciones post partido sabía que “no iba a ser nada fácil”, destacó que el representativo nacional “ya demostró muchas veces que siempre compite”.

También reconoció la complejidad del partido desde el análisis y destacó lo hecho por el rival “No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay” y agregó “golpearon con sus armas y no regalaron nada”.

El astro argentino no fue el único que analizo el partido realizado por el seleccionado Nacional, Enzo Fernández reflexiono "Nos costaron los primeros minutos del segundo tiempo, pero sirve de aprendizaje y no puede volver a suceder lo de entrar a medias aguas", aseveró y agregó: "Hay que corregir eso y seguir para adelante".

Por su parte, Lisandro Martínez, autor del segundo gol de la Argentina destaco del equipo "la resiliencia, nunca abandonar, nunca bajar los brazos, luchar hasta el final y no confiarse", mientras que del rival "Ellos hicieron un excelente partido por eso los felicité".

El entrenador, Lionel Scaloni evitó mostrarse conforme con el resultado "Incluso cuando se gana bien hay cosas para corregir" pero defendió la postura del equipo "El partido fue durísimo, siempre hay que sacar lo positivo y es que este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina y han dejado todo"