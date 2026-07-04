Mundial 2026 | Paraguay va por la utopía ante Francia y Alfaro dejó una nueva frase viral: hora y alineaciones

La Albirroja enfrenta este sábado a uno de los máximos candidatos al título en los 8vos de final del Mundial 2026. En la previa, Gustavo Alfaro dejó otra metáfora.

El Paraguay de Gustavo Alfaro va por otra hazaña en este Mundial 2026.

La selección de Paraguay afrontará este sábado uno de los partidos más difíciles de su historia reciente cuando se mida con Francia por los octavos de final del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Gustavo Alfaro intentará dar otro golpe histórico frente a uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia . El árbitro será el uzbeko Ilgiz Tantashev. En la previa a este partido, Canadá y Marruevos abrirán los 8vos de final desde las 14.

Paraguay llega con la confianza en alza luego de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar por penales a Alemania en la instancia anterior. Antes, había conseguido avanzar desde un complicado Grupo D tras vencer a Turquía, empatar con Australia y caer frente a Estados Unidos.

Del otro lado estará una Francia que llega con números contundentes y con el cartel de máximo favorito. El conjunto dirigido por Didier Deschamps acumula goleadas sobre Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos, además de un sólido 3-0 frente a Suecia en los 16avos de final. Además, cuenta con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

La nueva metáfora de Gustavo Alfaro

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Alfaro volvió a mostrar el estilo que lo caracteriza y utilizó una comparación para explicar el enorme desafío que representa enfrentar a Francia.

"Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea porque no tenías pararrayos", comenzó relatando el entrenador argentino. Luego trasladó esa experiencia al partido que disputará Paraguay este sábado.

"Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van directo al arco", describió al referirse al potencial ofensivo del seleccionado europeo.

Finalmente, dejó otra frase que rápidamente comenzó a viralizarse entre los hinchas paraguayos y en las redes sociales: "Se nos avecina una tormenta eléctrica. Hay que ver de qué manera evitar los rayos".

Con el recuerdo todavía fresco de la histórica eliminación de Alemania, Paraguay buscará escribir otro capítulo inolvidable. Enfrente tendrá a una Francia que aparece como un rival casi imposible, pero el equipo de Alfaro ya demostró que en este Mundial sabe desafiar todos los pronósticos.

Hora, alineaciones y donde ver Paraguay vs. Francia

El encuentro clave entre Paraguay y Francia se disputará este sábado 4 de julio de 2026 a las 18. El escenario encargado de albergar este encuentro será el imponente Philadelphia Stadium, ubicado en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos, con capacidad de casi 70 mil espectadores.

El partido entre ambas selecciones será televisado en Argentina por TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.

Probable formación de Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Probable formación de Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.