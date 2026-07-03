Dos allanamientos en Zapala terminaron con el hallazgo de drogas y vainas servidas

La investigación comenzó por la denuncia de un vecino que fue amenazado con un arma de fuego. Los agentes encontraron una balanza y paquetes con sustancias ilegales.

A partir de la denuncia de un vecino por amenazas con un arma, se llevaron adelante dos allanamientos.

A partir de la denuncia de un vecino por amenazas con un arma, se llevaron adelante dos allanamientos.

Una investigación por el delito de amenazas calificadas derivó en dos allanamientos en viviendas de la localidad de Zapala , que terminaron con el secuestro de drogas , elementos de fraccionamiento y dos vainas servidas. Los agentes de la Comisaría Nº22 , la Brigada Rural y el Grupo Especial de Operaciones Policiales ( GEOP ) participaron de los operativos.

Las diligencias fueron ordenadas por la Justicia con la intervención del personal de la División de Investigaciones Zapala y el Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial. Los agentes trabajaron de forma coordinada para llevar adelante los dos allanamientos que resultaron positivos.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un vecino que aseguró que un hombre lo amenazó con un arma de fuego. A partir de esta denuncia, ambas dependencias comenzaron las tareas para identificar al presunto autor , establecer los domicilios vinculados al mismo y reunir los elementos necesarios para solicitar las órdenes de allanamiento .

De esta manera, la Justicia habilitó los allanamientos y los agentes llevaron adelante los operativos de forma simultánea en dos viviendas de Zapala. Como resultado de los procedimientos, los agentes secuestraron dos vainas servidas, una balanza de precisión y dos envoltorios con sustancias ilegales.

La Justicia secuestró un paquete con sustancias ilegales.

El allanamiento secuestró drogas, una balanza de precisión y dos vainas servidas

El operativo culminó con el secuestro de elementos de fraccionamiento como la balanza y dos paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 18,90 gramos. El segundo allanamiento, no arrojó resultados de interés para la causa.

A partir del hallazgo de los estupefacientes, se dio intervención inmediata a la Fiscalía competente, que dispuso ampliar la investigación por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. Además, el principal investigado fue notificado de la imputación en el marco de ambas causas judiciales, es decir por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y por el delito de amenazas calificadas.

Los agentes encontraron dos paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 18,90 gramos.

Cuatro allanamientos en Parque Industrial terminaron con tres demorados

La Policía de la provincia de Neuquén realizó una serie de allanamientos el 19 de junio en el sector de Parque Industrial de la capital, que terminaron con tres personas demoradas. Además, durante los operativos se procedió al secuestro de un automóvil Peugeot 508 y de un arma de fuego tipo pistolón.

Las tareas se iniciaron en el marco de una investigación por un presunto caso de abuso de arma ocurrido días atrás en la zona de la meseta.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Comisaría 20°, con colaboración de brigadas de investigaciones de las Comisarías 18° y 20°, efectivos del Departamento UESPO y Seguridad Metropolitana.

Las diligencias se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados en los sectores de Choconcito y Loteo Social 34.

Cómo comenzó la investigación

Según explicó a LMNeuquén el comisario inspector Agustín Galeano, coordinador operativo de la Zona Norte de la Dirección Seguridad Confluencia, la investigación se inició tras un hecho ocurrido el pasado 7 de junio, alrededor de las 8:30 de la mañana.

Ese día, efectivos de la Comisaría 20° fueron convocados por el Centro de Operaciones Policiales a un sector de la meseta, en inmediaciones de la calle Caña de Azúcar, donde entrevistaron a la víctima.

De acuerdo con el relato del damnificado, momentos antes había sido abordado por varias personas que se movilizaban en un vehículo, cuyos datos fueron aportados a los investigadores.

A partir de esa información, la Brigada de Investigaciones inició un intenso trabajo de campo que incluyó relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, análisis de registros y tareas de inteligencia que permitieron identificar el automóvil involucrado y establecer la posible participación de varios sospechosos.