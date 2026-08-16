El programa provincial Cuidar +65 suma nuevas prestaciones en Neuquén: de qué se tratan

Lo anunció el ministro de Salud Martín Regueiro. El programa está destinado a las personas mayores de 65 años que no tienen obra social.

El ministro de Salud Martín Regueiro anunció, en una entrevista con LU5 este sábado, nuevas prestaciones dentro del programa provincial Cuidar +65 , destinado a las personas mayores de 65 años que no tienen obra social.

La iniciativa incorporará atención odontológica y la entrega de prótesis dentale s. Los equipos recorrerán centros de jubilados, comisiones vecinales y otros espacios comunitarios para realizar las evaluaciones.

“Nosotros lo que estamos haciendo con eso es asegurarles prótesis, o sea, o completas, la de arriba, la de abajo o las dos , a personas que le falten piezas dentarias y lo que vamos a hacer es vamos a ir a cada una de las de las unidades o centros de jubilados o vecinales”, detalló.

El funcionario destacó que recuperar la salud bucal no solo produce un cambio estético, sino que también mejora la alimentación y la calidad de vida.

“Eso no solamente mejora la cuestión estética y la comodidad y el dormir y la respiración, sino mejoramos la nutrición, porque evidentemente una boca que esté en buen estado mejora la nutrición de esa persona y le mejoramos la calidad de vida a todos nuestros mayores”, aseguró.

El programa también cubrirá completamente los anteojos de quienes cumplan con los requisitos. “Le vamos a cubrir el 100% de los lentes a la población mayor de 65 años que no tienen obra social”, confirmó Regueiro.

La reactivación del Hospital Norpatagónico

Durante la entrevista, Regueiro también brindó detalles sobre la reactivación de la construcción del Hospital Norpatagónico, uno de los proyectos sanitarios más importantes de Neuquén. El establecimiento tendrá una superficie total de 42 mil metros cuadrados y será ejecutado por etapas.

La decisión del gobernador Rolando Figueroa amplió el alcance de la etapa anunciada inicialmente, que contemplaba solamente uno de los sectores. Ahora, la Provincia construirá toda la planta baja, con más de 20 mil metros cuadrados.

“Veníamos avanzando en este proyecto del Norpatagónico… habíamos anunciado que íbamos a hacer un sector.. ayer el gobernador terminó de anunciar que vamos a hacer toda la primera planta”, explicó Regueiro.

Para dimensionar la superficie, el funcionario comparó la primera planta del futuro establecimiento con los hospitales Heller y Castro Rendón.

“Imagínate que el Heller tiene 6.800 metros cuadrados y el Castro cerca de 14.000 m2, así que es casi el doble del Castro Rendón. Solamente en la planta baja”, remarcó.

El Hospital Norpatagónico estará emplazado en el sector Z1 Sur de la meseta de Neuquén capital. Su función será atender patologías de alta complejidad y recibir pacientes derivados desde distintos puntos del territorio provincial.

“El norpatagónico va a tener un rol fundamental para patologías de alta complejidad”, explicó Regueiro y agregó que va “a dar esa respuesta a toda la provincia, no solamente para Neuquén capital, recibiendo pacientes de distintos puntos”.

La primera etapa incluirá áreas para cirugías ambulatorias, intervenciones de alta complejidad e internación. También requerirá personal especializado, instrumental, equipamiento y nuevas tecnologías.

“No es solamente no es solamente incorporar recurso humano, también es incorporar instrumental”, señaló.