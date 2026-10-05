Intentó llevarse un vino, amenazó con un cuchillo y terminó demorado en Centenario.

El joven había protagonizado un altercado con una comerciante y escapó del lugar luego de exhibir un arma blanca. La Policía logró detenerlo a pocas cuadras.

Un joven de 24 años protagonizó un violento episodio en un comercio del barrio Sarmiento, de Centenario , luego de ingresar al lugar y exigirle a la mujer que atendía que le entregara una botella de vino. Ante la negativa, comenzó a insultarla y elevó la tensión hasta que finalmente decidió escapar.

El hecho ocurrió durante la jornada de este domingo, en un mercado ubicado en la zona de las calles Canadá y Villegas. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el joven llegó al comercio vestido con ropa oscura y llevaba una mochila.

Una vez dentro del local, se dirigió hacia la mujer que se encontraba atendiendo y le exigió que le diera un vino. La comerciante se negó a entregarle la bebida y esa respuesta generó una reacción violenta por parte del joven, quien comenzó a insultarla.

La situación tomó otro tono cuando, antes de retirarse del lugar, el joven exhibió un cuchillo. Con el arma blanca a la vista, se dio a la fuga y comenzó a alejarse del comercio en dirección a otro sector del barrio Sarmiento.

Sin embargo, la huida duró apenas unas pocas cuadras. La Policía ya había recibido el aviso sobre lo que estaba ocurriendo y efectivos de la Comisaría 52 se desplegaron en la zona para intentar localizar al sospechoso.

Finalmente, los uniformados lograron darle alcance y procedieron a demorarlo. El joven fue trasladado posteriormente hasta la sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras el episodio, se confirmó además que se radicó una denuncia por lo ocurrido. La presentación permitió formalizar la intervención policial y dejar asentado el relato de la comerciante sobre el momento de tensión que atravesó dentro del mercado.

El procedimiento permitió además retirar de circulación al joven que, según la información aportada sobre el caso, había exhibido el cuchillo durante su escape. Ahora será la Justicia la que deberá determinar los pasos a seguir a partir de la denuncia realizada y de las actuaciones iniciadas por la Policía.

Situación compleja para los comerciantes locales

Una comerciante de Centenario pasa por un calvario a tan solo 10 días desde la apertura de su local. La tienda, ubicada sobre Avenida Lago Traful y Lácar, fue el blanco de un delincuente por segunda vez el pasado viernes 18 de septiembre.

Al hombre nada le importó que hubiera cámaras de seguridad y que a menos de 50 metros esté uno de los domos del Centro de Monitoreo Urbano local.

Paola, la propietaria del comercio, contó a FM Red Social 97.9 que abrieron las puertas el pasado 7 de septiembre, el 9 ya les ingresaron y le sustrajeron varias prendas. A pesar de reforzar todas las medidas de seguridad y contar con portones y candados, el día 18 volvieron a sufrir un segundo hecho.

“Nos llevaron bijouterie, carteras, en el segundo robo dio vuelta la caja y se llevó el posnet de Mercado Pago, se hizo una transferencia a un celular de Movistar por 30 mil pesos. Las dos veces hicimos denuncias y no se hacen cargo porque no nos pueden dar los números por seguridad”, relató.