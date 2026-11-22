En el Casco Viejo de Centenario, donde se concentran los bares, un control dejó siete positivos con cinco autos secuestrados y dos motos retenidas.

Dicen que la pantalla del alcoholímetro se quedó quieta unos segundos, como si dudara de ese número. Después apareció el número y los inspectores de Tránsito de Centenario s e miraron entre ellos: 2.59 fue el número en un llamativo control de alcohemia .

No era un error de lectura ni un equipo descalibrado, sino la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre que tenía un conductor que circulaba de madrugada por las calles del Casco Viejo de la ciudad.

La imagen del aparato, con la cifra bien visible en el centro del display, la difundió la propia Municipalidad junto con el resto de los resultados de un operativo que volvió a encender las alarmas sobre lo que pasa en las noches de fin de semana en la zona más concurrida de la ciudad.

Para dimensionar lo que significa ese registro, alcanza con una comparación. Antes de que rigiera el alcohol cero, la tolerancia legal en la región era de 0,5 gramos por litro.

La calle Belgano de Centenario en el Casco Viejo. Control de alcoholemia.

Este conductor la superaba más de cinco veces. Con esos niveles, la medicina habla de una intoxicación severa: reflejos muy disminuidos, dificultad para coordinar movimientos y una percepción del riesgo prácticamente anulada. Y esa persona estaba al volante.

Alcohólemas: resultados de la noche

Se trata del conductor de un Volkswagen Vento que cayó en un control de alcoholemia realizado en calle Antártida Argentina 135, a la vuelta de la calle Belgrano, zona de bares de la localidad de Centenario, donde los fines de semana los inspectores suelen hacer controles.

En Centenario, además, el margen es nulo. La ciudad tiene vigente la ordenanza de Alcohol Cero (9524/23), que durante años impulsó la organización Estrellas Amarillas y que finalmente se aprobó y reglamentó en la actual gestión. Es decir que cualquier valor por encima de cero ya es infracción.

El anzuelo de la zona de bares

El control se montó en calles del Casco Viejo, el sector donde se concentra buena parte de la movida nocturna de la ciudad. No es la primera vez que Tránsito elige ese punto, y la lógica es sencilla: los inspectores se paran donde saben que la gente sale de tomar algo y se sube al auto o a la moto para volver a su casa.

Los resultados confirman que la estrategia funciona como anzuelo. En una sola noche se detectaron siete alcoholemias positivas, con el caso de 2,59 g/l como el más alto. A eso se sumaron 25 actas contravencionales por distintas faltas en la documentación, dos motos retenidas y cinco autos secuestrados.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito, que depende de la Secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología que conduce Benito Torres. Trabajaron en conjunto con efectivos de Tránsito de Villa Obrera, la Comisaría Quinta y la División Operativa DEMOSE de la Policía del Neuquén.

En paralelo, inspectores de la Subsecretaría de Comercio y Bromatología recorrieron durante la madrugada distintos comercios para verificar que no se vendieran bebidas alcohólicas después de las 23, horario a partir del cual la venta está prohibida. El Municipio no informó si hubo actas o clausuras en esa parte del operativo.

Prevenir antes que lamentar

Desde la Municipalidad insistieron en que el objetivo de estos controles es prevenir siniestros viales y salvar vidas. En Centenario, ese mensaje tiene un peso particular: la ciudad tiene una plazoleta dedicada a las Estrellas Amarillas, y cada año familiares de víctimas de tránsito se reúnen allí para recordar a quienes murieron en las calles y rutas de la zona.

La cifra que marcó el alcoholímetro esta vez quedó solo en una foto y un auto secuestrado. La pregunta que queda flotando es cuántos de los que salen de esa misma zona de bares no se cruzan con un control.