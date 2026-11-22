La Muncipalidad de Neuquén, junto al gobierno provincial, anunciaron Integra Neuquén , una iniciativa que brinda 11 mil soluciones habitacionales con la puesta en marcha de más de 3.200 l otes destinados a acompañar el crecimiento del nuevo Parque Industrial Capital ( PIC).

El intendente Mariano Gaido resaltó que "se trata de una de las iniciativas más importantes que llevará adelante el municipio", y destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , expresó que desde la gestión se avanzó en la decisión de regularizar, pero también de crear una política pública que garantice el acceso a un loteo.

Y agregó: "Pensamos en nuestra gente y en que tengan oportunidades".

Lotes con servicios en el Parque Industrial Neuquén

Integra Neuquén contempla terrenos de distintas dimensiones y densidades, destinados a viviendas unifamiliares y multifamiliares, además de sectores comerciales.

Las obras de infraestructura comenzarán durante los primeros meses de 2027 y se prevé que estén finalizadas en octubre de ese año.

Pasqualini manifestó la importancia de brindar soluciones habitacionales en la ciudad y que sea para trabajadores neuquinos.

"El gobierno municipal y el provincial tienen algo muy inportante que es planificación y un rumbo claro", subrayó Pasqualini.

El proyecto estará ubicado en las inmediaciones del Parque Industrial Capital y contará con terrenos de diferentes dimensiones y densidades, que permitirán desarrollar viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, destacó que “está pensado con diferentes alturas y densidades, por lo cual entendemos que la capacidad que tiene es de desarrollar 11 mil soluciones habitacionales”.

Explicó que el desarrollo fue diseñado a partir de un estudio integral del territorio, en el que participaron ingenieros, agrimensores, arquitectos y especialistas en medio ambiente. Entre las tareas realizadas, mencionó los escaneos del suelo y la identificación de infraestructuras existentes, como oleoductos, acueductos y líneas eléctricas.

Además, señaló que se trabajó junto a profesionales de distintas universidades para diseñar un sistema de macro manzanas. “La propuesta contempla sectores de media y alta densidad en los laterales, mientras que hacia el interior de las grandes manzanas se proyectan construcciones de menor densidad y circulación restringida. La planificación también incluye espacios verdes distribuidos en todo el desarrollo”, detalló.

En cuanto a la distribución, Zapata detalló que, de los 3.204 lotes previstos, 2.800 estarán destinados a viviendas unifamiliares, mientras que los restantes serán para desarrollos multifamiliares y construcciones en altura.

Los terrenos tendrán dimensiones de 40 por 35 metros, 20 por 35 metros, 8 por 35 metros y 8 por 20 metros. Los de mayor superficie estarán destinados a proyectos multifamiliares con zócalo comercial privado y tendrán una altura máxima de 15 metros. También habrá terrenos para desarrollos multifamiliares de gestión pública-privada, con alturas máximas de 12 metros y otras alternativas de construcción.

Por su parte, los lotes de 8 por 20 metros estarán destinados a viviendas unifamiliares de interés social, con una altura máxima de nueve metros.

Cómo será la ejecución del proyecto

Respecto de los plazos, Zapata informó que las obras de infraestructura comenzarán durante los primeros meses de 2027. Los trabajos contemplan la instalación de servicios básicos, electricidad y la ejecución de cordón cuneta. El objetivo es que las obras estén terminadas en octubre de 2027.

El funcionario también destacó la respuesta inicial a la preinscripción: “En apenas tres días se inscribieron 500 familias interesadas en acceder a las propuestas habitacionales”.

En relación con los mecanismos de ejecución, explicó que se analizan distintas alternativas: una parte del desarrollo estará a cargo del municipio, otra se realizará en conjunto con el gobierno provincial y también se prevé la participación de inversores privados.

“Tenemos la normativa necesaria para poder crear urbanizaciones y construcciones por el método de consorcio urbanístico, en conjunto entre el sector público y privado”, sostuvo Zapata.

“Integra Neuquén busca articular el crecimiento del sector industrial con la planificación urbana y la generación de nuevas oportunidades habitacionales, a partir de un desarrollo que combinará distintas modalidades de construcción y participación pública y privada”, concluyó el funcionario.