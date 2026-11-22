Cuatro operarios fueron alcanzados por una estructura metálica dentro de un tanque en un yacimiento. Uno, de 47 años, fue derivado en vuelo sanitario.

El sábado iba a ser una jornada más de obra de Vaca Muerta , pero terminó con un helicóptero aterrizando en Rincón de los Sauces y cuatro trabajadores lesionados. Se reportó un accidente en el yacimiento Los Toldos 2 y los primeros datos apuntan a una falla en el sistema hidráulico con el que se elevan las estructuras metálicas.

Según los testimonios que recogió el medio local El Rinconense, los operarios hacían una maniobra con gatos hidráulicos para levantar piezas de hierro dentro del tanque. LM Neuquén confirmó a través de fuentes generales el incidente.

En un momento el mecanismo habría cedido y una de esas estructuras, que en la jerga de la obra se conocen como "platos", cayó sobre ellos. Uno quedó atrapado debajo.

El trabajador que se llevó la peor parte tiene 47 años. Lo trasladaron en código rojo al hospital de Rincón de los Sauces, donde le diagnosticaron traumatismos múltiples, con trauma cerrado de tórax, abdomen y pelvis. Por la gravedad del cuadro se activó un vuelo sanitario para derivarlo a un centro de mayor complejidad.

El operativo en Vaca Muerta

Los otros tres tuvieron lesiones menores. Uno sufrió una lesión en un pie y fue derivado para hacerse estudios; los otros dos, con golpes leves, fueron atendidos en el mismo yacimiento.

Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces informaron que los convocaron cerca de las 15 para colaborar con el traslado aéreo. Una dotación hizo tareas de prevención y seguridad durante el aterrizaje y el despegue del helicóptero y ayudó a subir al paciente. También participaron Tránsito Municipal, la Policía, Defensa Civil y una ambulancia de la empresa de emergencias Synergy.

Al principio se habló de una caída desde la parte superior de un tanque. Pero la versión que circuló entre los compañeros de los heridos, en cambio, describe una estructura que se desplomó por una falla hidráulica. No hubo hasta ahora un parte oficial de la empresa ni de la Subsecretaría de Trabajo que aclarara cómo fue el accidente.

Quién estaba a cargo

El tipo de tarea, montar estructuras dentro de un tanque en construcción, corresponde a obra civil. Eso pondría a los trabajadores bajo el convenio de la UOCRA.

No es el primer accidente en la zona este año. A fines de junio, un operario de una contratista que trabajaba bajo convenio UOCRA se aplastó los dedos de una mano mientras descargaba material en Los Toldos II Este. Ese traslado aéreo a Neuquén lo dispuso Techint.

Los Toldos II Este es hoy el proyecto más ambicioso de Tecpetrol en petróleo no convencional: entró al RIGI y planea llegar a 70.000 barriles diarios. Ese ritmo de obra hace que los accidentes vuelvan a poner en discusión los controles de seguridad en los yacimientos del norte neuquino.