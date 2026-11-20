El violento asalto ocurrió en la intersección de Padre Mascardi y Belgrano. Tras un rápido aviso al Centro de Operaciones Policiales, efectivos de la Comisaría Tercera hallaron el rodado abandonado a pocas cuadras.

Un rápido despliegue preventivo permitió recuperar una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada mediante un violento asalto a mano armada en la capital neuquina . El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera , cuyos efectivos lograron localizar el rodado abandonado en la vía pública apenas unos minutos después.

Según indicaron fuentes policiales, el episodio se registró durante la noche del miércoles 18 de noviembre , mientras una patrulla policial realizaba recorridas preventivas de rutina por el sector Oeste de la ciudad. Al circular por las inmediaciones de la intersección de las calles Padre Mascardi y Belgrano , los uniformados fueron interceptados y alertados por un grupo de vecinos que solicitaba ayuda de manera urgente tras haber presenciado un hecho de inseguridad en la cuadra.

De inmediato, los agentes descendieron del móvil y se entrevistaron con el principal damnificado, quien aportó los primeros detalles de la dramática secuencia vivida instantes atrás. Según el relato de la víctima, se encontraba conversando en la vereda, en el exterior de una vivienda, acompañado por una amiga, cuando fueron sorprendidos de manera repentina por dos hombres que circulaban a bordo de otra motocicleta .

Claudio Espinoza

De acuerdo con la reconstrucción policial, uno de los delincuentes descendió rápidamente del rodado en el que se movilizaban y, sin mediar demasiadas palabras, extrajo un arma de fuego con la que amenazó y apuntó directamente contra ambos jóvenes. Bajo esa intimidación, el asaltante logró apoderarse de una motocicleta marca Honda XR 300L propiedad del denunciante, dándose luego a la fuga junto a su cómplice a toda velocidad.

Tras irradiar el alerta general con las características precisas del vehículo sustraído, el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió el aviso sobre la presencia de una moto sospechosa que había sido abandonada en la vía pública, exactamente en el cruce de las calles Cipolletti y Concordia, en Neuquén.

De esta manera, una comisión policial se desplazó hacia ese punto y constató que se trataba de la Honda XR 300L recientemente robada. Con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, se dispuso la entrega inmediata del rodado a su dueño.

Una zona tomada por los motochorros

Esta semana se conoció, además, un violento robo ocurrido en la esquina de un local gastronómico sobre calle San Martín y Padre Mascardi contra un repartidor de una empresa de delivery. Según quedó registrado en videos que circularon por las redes sociales, cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron al trabajador e intentaron sustraerle su vehículo tras propinarle golpes de puño en las costillas.

El asalto no llegó a concretarse gracias a la rápida y arriesgada intervención de los vecinos: mientras algunos gritaban y filmaban la secuencia, un automovilista decidió subir su vehículo a la vereda para ahuyentar a los asaltantes.

Nabil Ahmed, uno de los compañeros de la víctima, aseguró que la situación "no da para más" y advirtió que los ataques se volvieron "moneda corriente de todos los días". "Sinceramente, por decirlo así, esto ya se está convirtiendo en tierra de nadie", sentenció el trabajador.