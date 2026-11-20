En el marco de una investigación por amenazas agravadas, la Policía realizó un operativo que concluyó con la demora de un hombre de 30 años y el hallazgo de municiones y estupefacientes.

Un despliegue policial realizado en una vivienda del barrio Alto Godoy en el marco de una causa por amenazas agravadas culminó con el secuestro de un arma de fuego , municiones y una docena de plantas de marihuana . El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 18° , quienes contaron con la colaboración operativa de personal de la Brigada de Investigaciones de la Zona Norte para asegurar el perímetro y ejecutar la orden judicial.

La diligencia tuvo lugar durante la jornada del último miércoles 18 de noviembre , luego de que las tareas investigativas preliminares permitieran reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar una orden judicia l para realizar el allanamiento .

Con la correspondiente autorización emitida por la Unidad Fiscal de Atención al Público y Gestión (UFAG) , los uniformados irrumpieron en el domicilio señalado. Allí lograron reducir y demorar al principal sospechoso de la causa, un hombre de 30 años. Este hombre se encontraba en el interior del inmueble al momento del arribo de las patrullas.

Durante la exhaustiva requisa de las distintas áreas de la propiedad, los investigadores lograron hallar e incautar un revólver calibre 22 corto. Junto al arma de fuego, además, se encontraron tres cartuchos del mismo calibre listos para su uso.

De acuerdo con los protocolos vigentes, tanto el revólver como la munición fueron debidamente embalados y puestos bajo estricta cadena de custodia para ser sometidos a las pericias balísticas de rigor, las cuales determinarán su aptitud para el disparo y si guardan relación con otros hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción.

La inspección en el lugar arrojó, a su vez, un hallazgo secundario que motivó la ampliación del operativo. Al advertir la presencia de cultivos ilícitos en el predio, se solicitó de inmediato la intervención del personal especializado del Departamento Antinarcóticos. Los agentes de dicha división procedieron al secuestro de 13 plantines de cannabis sativa, los cuales presentaban un desarrollo de entre 30 y 55 centímetros de altura, dando inicio a las actuaciones paralelas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Finalmente, tras concluirse las tareas de rigor en la vivienda, el hombre demorado fue trasladado a la sede policial. Por disposición de la fiscalía interviniente, el sujeto fue debidamente notificado de su imputación judicial en relación con los hechos investigados, quedando supeditado a las próximas instancias procesales que disponga la Justicia.

Los paró la Policía por 45 gramos de marihuana: un vecino los mandó al frente

Un procedimiento preventivo llevado a cabo durante la tarde del miércoles 11 de noviembre en la capital neuquina culminó con el secuestro de marihuana y otros elementos. El operativo fue realizado por efectivos de la Policía de Neuquén, quienes interceptaron a un grupo de personas que circulaban a bordo de un vehículo particular por las calles del barrio Confluencia, en el sector Este de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial difundida por la fuerza provincial, las actuaciones se iniciaron a raíz de una alerta temprana emitida por un vecino de la zona, quien advirtió sobre movimientos sospechosos en el sector.

A partir de ese aviso, los uniformados que realizaban tareas de patrullaje preventivo se desplazaron rápidamente hacia el punto indicado y lograron interceptar un auto en el que viajaban tres ocupantes sobre la calle Copahue, en las inmediaciones de la intersección con Obreros Argentinos.

Al momento de proceder a la identificación de las personas y realizar las diligencias de rigor, los efectivos mantuvieron un diálogo con los ocupantes del rodado.

Según consignó el parte policial, durante el desarrollo de la intervención los sujetos exhibieron de manera voluntaria una serie de elementos que llevaban consigo dentro del habitáculo: varias bolsas que contenían una sustancia vegetal de color verde (que luego se confirmó era marihuana), además de una balanza de precisión y dos picadores.