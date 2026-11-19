Adelantaron que se trata de una adecuación de la última oferta a SEJUN. Las asambleas determinarán cuál será la respuesta de los judiciales.

El conflicto entre el gremio y el TSJ se ha extendido por un mes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó este jueves una nueva propuesta al Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén ( SEJUN ) para destrabar el conflicto.

Indicaron que se trata de una adecuación de su última propuesta salarial. Adelantaron que los cambios precisan alcances y límites del Programa de Formación y Promoción del personal y atienden a aspectos específicos planteados por el sindicato.

Desde el Tribunal señalaron que las capacitaciones serán virtuales y asincrónicas. "Los contenidos apuntan a incorporar conceptos y herramientas vinculados con las transformaciones del Poder Judicial en los últimos años. Esto incluye la actualización de información relacionada con regionalización y organización del servicio de justicia además del fortalecimiento de competencias vinculadas con el acceso a la justicia, la calidad del servicio y la modernización de los procesos, entre otros. Quienes aprueben los cursos accederán a la categoría inmediata superior", puntualizaron.

Claudio Espinoza

Qué pasa con el resto de los puntos

La propuesta mantiene el resto de los puntos ofrecidos: un aumento del 4% con los haberes de noviembre de 2026 y otro del 3% con los de enero de 2027, la actualización trimestral por inflación durante todo 2027, las asignaciones extraordinarias no remunerativas y la ayuda escolar.

El Tribunal destacó que la propuesta "representa el máximo esfuerzo posible en las actuales condiciones presupuestarias y financieras". Además, remarcaron que "su carácter integral y definitivo requiere una definición inmediata para posibilitar su implementación en los términos y plazos ofrecidos".

El TSJ expresó su expectativa de que el esfuerzo realizado permita alcanzar un acuerdo que beneficie al personal judicial y contribuya al fortalecimiento del servicio de justicia.

Sebastian Fariña Petersen

El reclamo del gremio para la carrera judicial

Sobre la propuesta anterior SEJUN consideró que el TSJ necesitaba justamente modificaciones para alcanzar un esquema más amplio y equitativo, que contemple las distintas realidades de los escalafones y garantice oportunidades de desarrollo para todos los trabajadores.

"Desde SEJUN sostenemos que cualquier política destinada a fortalecer la carrera judicial y ordenar los mecanismos administrativos asociados a ella debe construirse sobre criterios objetivos, transparentes e inclusivos", expresaron en el comunicado días atrás.

También advirtieron sobre la necesidad de evitar que empleados que atraviesan situaciones similares de postergación queden excluidos de los mecanismos de promoción.

La contrapropuesta del sindicato abordaba tres objetivos centrales: ampliar el universo de trabajadores alcanzados, brindar mayor claridad sobre los mecanismos de capacitación, evaluación y promoción y garantizar la continuidad de la carrera judicial.

ahora deberán definir si es suficiente la nueva propuesta para levantar las medidas de fuerza en la provincia.