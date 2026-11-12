Se conoció la oferta del TSJ a los judiciales: el "máximo esfuerzo" y los bonos

El TSJ igualó la pauta de los estatales pero suma bonos, IPC trimestral y ascensos por capacitación. Se espera la decisión de Sejun si continúa con el paro.

Después de casi un mes de paros, marchas y retiros que pusieron en jaque el funcionamiento de la Justicia neuquina, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio el paso que el gremio venía exigiendo desde el primer día, con una nueva oferta salarial para los empleados, en un clima donde ya había cuestionamientos por el "freno de expedientes".

En la mesa técnica salarial de este jueves, el máximo tribunal le presentó al Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (Sejun) una propuesta que, por primera vez en el conflicto, coincide con el reclamo central de los trabajadores: cobrar lo mismo que el resto de los estatales.

La oferta mejora la presentada el pasado 3 de noviembre y, según el comunicado oficial del Poder Judicial, "representa el máximo esfuerzo posible en función de las actuales condiciones presupuestarias y financieras". El Tribunal la enmarcó en "criterios de responsabilidad institucional y de sostenibilidad del servicio de justicia" y aclaró que se inscribe en las políticas salariales vigentes en el sector público provincial.

Claudio Espinoza

En la reunión participaron por el TSJ el secretario de Superintendencia, Manuel Fuertes; la administradora general, Karina Reina; y la directora subrogante de Gestión Humana, María Florencia Rosa. Por el gremio estuvieron Santiago Alonso, Griselda Porro y Sebastián Antognazza, de la Comisión Directiva.

TSJ: el número que destrabó la discusión

El corazón de la propuesta es el que el Sejun había fijado como piso. El TSJ ofreció un aumento del 4% con los haberes de noviembre de 2026 y otro del 3% con los de enero de 2027, que se suma a la actualización prevista por la Ley 3560.

La diferencia con la oferta anterior es sustancial. Hasta ahora el Tribunal había ofrecido un 2% para noviembre y otro 2% para enero, porcentajes que el gremio rechazó, mientras los trabajadores reclamaban un 7% como punto de partida, dividido en 4% para noviembre y 3% para enero.

El paquete incluye además la actualización trimestral por inflación durante todo 2027, con ajustes en abril, julio y octubre de 2027 y en enero de 2028.

Claudio Espinoza

Suma tres asignaciones extraordinarias no remunerativas: una en dos cuotas, en enero y septiembre de 2027; otra en dos pagos, en abril y septiembre, ajustada por IPC; y una tercera en abril de 2027, también actualizada por inflación. Por último, contempla una ayuda escolar extraordinaria por cada hijo en edad escolar, que se pagará con los haberes de febrero.

Hay un detalle que no es menor para el gremio: el TSJ se comprometió a volver a convocar a la mesa si los demás sindicatos estatales revisan sus pautas para 2027. Es decir, la equiparación con el resto de la administración pública quedaría atada hacia adelante.

Capacitarse para ascender

La propuesta trae una novedad que excede lo salarial. El Tribunal planteó un Programa de Formación y Promoción para los escalafones Administrativo, de Maestranza y Servicios y Técnico, por el cual quienes aprueben las capacitaciones accederán a la categoría inmediata superior.

El cronograma arranca pronto: los cursos comenzarán el 10 de diciembre de 2026 para el tercer agrupamiento y el personal de maestranza, servicios y técnico; el 10 de marzo de 2027 para el segundo; y el 10 de mayo de 2027 para el primero. El punto apunta a un reclamo que los trabajadores venían sumando a la discusión salarial, vinculado con la carrera judicial.

El argumento del gremio fue siempre el mismo. "Lo único que queremos es que se nos reconozca lo mismo que se le reconoce a cualquier trabajador público de la provincia de Neuquén", había planteado Alonso. Antognazza, por su parte, insistió en que el sindicato buscaba incorporar a su pauta las mejoras obtenidas por otros sectores de la administración pública.

Un mes que se sintió en los expedientes

El conflicto se hizo sentir fuera de la mesa. Hubo un paro de 48 horas el 3 y 4 de noviembre, una movilización al TSJ y un paro provincial de 24 horas el miércoles 11, acompañado de un plenario. Para este jueves y viernes, la asamblea había resuelto retiros de los lugares de trabajo, con una concentración frente a la Secretaría Electoral de la Ciudad Judicial.

En paralelo, abogados de la provincia advirtieron dificultades para tramitar expedientes, firmar documentos y resolver asuntos urgentes, y el malestar se mezcló con la discusión por la "preferia" judicial. Alonso sostuvo que las oficinas permanecían abiertas durante las protestas.

Con el número que reclamaban sobre la mesa, la decisión ahora es del gremio. Lo que resuelvan los trabajadores marcará si la Justicia neuquina recupera la normalidad antes del receso de fin de año.