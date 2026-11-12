Rescataron 15 pichones de cotorras durante tareas de mantenimiento en una antena policial en Neuquén

Los ejemplares fueron encontrados en tres nidos ubicados en una torre de comunicaciones de la Comisaría Cuarta y quedaron bajo el cuidado de Fauna.

Una tarea de mantenimiento en una estructura policial terminó con un operativo especial para proteger a la fauna silvestre . Efectivos de la Policía de Neuquén encontraron y rescataron alrededor de 15 pichones de cotorras que estaban en tres nidos ubicados en una antena de comunicaciones.

El procedimiento se realizó durante la tarde de este martes, cuando personal de la División Laboratorio Técnico Comunicaciones trabajaba en la limpieza y el mantenimiento de la torre instalada en la Comisaría Cuarta. Mientras desarrollaban las tareas, los efectivos advirtieron la presencia de los nidos y comprobaron que en su interior había numerosos pichones.

Ante el hallazgo, decidieron intervenir para retirar a las aves y evitar que pudieran resultar lastimadas durante los trabajos sobre la estructura. Con los cuidados necesarios, los aproximadamente 15 ejemplares fueron retirados de sus nidos y descendidos de la antena. El procedimiento buscó preservar su integridad y garantizar que recibieran la atención correspondiente.

Una vez rescatados, los pichones fueron entregados a representantes de la Dirección Provincial de Fauna, organismo que quedó a cargo de su cuidado y de las actuaciones necesarias para resguardar a los animales.

La intervención contó con la participación de efectivos de la División Laboratorio Técnico Comunicaciones, dependiente de la Dirección Informática y Comunicaciones de la Policía provincial. De esta manera, una jornada destinada al mantenimiento de los equipos y las instalaciones de comunicación también permitió llevar adelante una acción de protección de la fauna silvestre.

El rescate fue posible gracias a la intervención del personal policial y la articulación con el área provincial de Fauna, que continuará con los cuidados de las aves encontradas en la torre.

Otro emotivo rescate

Una mañana que prometía ser habitual en el oeste de la capital neuquina se transformó en escenario de un emotivo operativo de rescate. Es que una llamada de alerta requirió la inmediata intervención de los servicios de emergencia locales para auxiliar a dos perros que habían quedado atrapados en un desagüe.

Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar este martes 3 de noviembre sobre la intersección de las calles Crouzelles y Zeballos, una zona de constante tránsito vehicular y peatonal ubicada justo enfrente de la sede de la Comisaría 12° de Neuquén capital.

En ese punto, vecinos que caminaban por el sector advirtieron la presencia de los animales, los cuales habían caído al fondo de un desagüe. La imposibilidad de escalar las empinadas y resbaladizas paredes del ducto motivó el aviso y pedido de ayuda urgente.

De esta manera, se requirió la presencia de la División Bomberos Cuartel VI. La dotación asignada acudió al sitio en pocos minutos a bordo de una unidad de rescate equipada para maniobras operativas en espacios desnivelados.

En estas circunstancias, desplegaron una escalera de mano extensible que permitió a uno de los efectivos descender de forma controlada hasta la base. Con paciencia y realizando movimientos tranquilos para ganarse la confianza de los perros, el personal logró sujetar firmemente a cada uno de ellos para llevarlos hacia la superficie.

El procedimiento se completó con total éxito. Una vez en tierra firme, ambos perros fueron examinados de manera preventiva para constatar su estado general de salud y bienestar.