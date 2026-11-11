Conocida también como cangrejo de río, la pancora es una especie de agua dulce que cumple un importante papel en los ecosistemas patagónicos.

Pancora, el cangrejo que habita en ríos y ambientes acuáticos de Neuquén.

En los ríos, arroyos y otros ambientes acuáticos de Neuquén habita un pequeño crustáceo que, aunque suele pasar inadvertido, forma parte de la riqueza natural de la provincia. Se trata de la pancora, cuyo nombre científico es Aegla neuquensis, una especie de agua dulce que integra la fauna nativa de la región.

Las pancoras pertenecen a la clase de los malacostráceos, un grupo que reúne a la mayoría de los crustáceos, y al orden de los decápodos, en el que también se encuentran cangrejos, centollas, langostas y camarones. Los aéglidos constituyen una familia de crustáceos endémicos de América del Sur, con presencia en países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

En territorio neuquino, estos animales pueden encontrarse en distintos cuerpos de agua, incluso dentro de áreas naturales protegidas como el Parque Provincial Domuyo y el Parque Provincial Tromen . También se distribuyen en sectores de Río Negro y Chubut, donde encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo.

La pancora presenta un cuerpo ovalado y un caparazón que puede variar entre tonalidades verde oliva, marrón chocolate o café. Su abdomen posee una coloración más clara y su estructura corporal está protegida por un exoesqueleto compuesto por distintos segmentos.

Una de sus principales características es la presencia de un cefalotórax, formado por la fusión de la cabeza con segmentos posteriores del cuerpo, al que le sigue el abdomen. En la parte anterior cuenta con dos pares de antenas, que cumplen funciones sensoriales, un par de ojos compuestos y diversas piezas bucales. El caparazón, además de brindar protección, resguarda las branquias, mediante las cuales respira.

La especie presenta dimorfismo sexual: las hembras suelen ser más pequeñas que los machos, mientras que estos últimos tienen pinzas más desarrolladas. Los ejemplares de mayor tamaño pueden alcanzar casi los 10 centímetros de longitud, considerando la distancia entre los extremos de sus pinzas.

Dónde vive y cómo se comporta

Los ambientes rocosos son algunos de los lugares preferidos por la pancora. También suele refugiarse en cavidades entre troncos y ramas sumergidas, que les ofrecen protección frente a posibles depredadores.

Habita especialmente sectores de los ríos donde la corriente es de baja velocidad, condiciones que favorecen su desplazamiento y alimentación.

Este crustáceo puede reptar, nadar e incluso cavar debajo del sustrato. A lo largo de su crecimiento, muda varias veces su exoesqueleto hasta alcanzar la etapa adulta.

Durante el proceso de muda, la pancora pierde su cubierta externa y desarrolla una nueva. En esta instancia, incorpora agua para distender la nueva cutícula, que posteriormente se endurece mediante procesos biológicos y la incorporación de sales de calcio.

En cuanto a su comportamiento, puede presentar hábitos territoriales y agresivos frente a otros individuos. Si bien algunas especies tienen comportamientos gregarios o de pareja, no conforman sociedades organizadas.

Una dieta variada y un papel fundamental en el ecosistema

La pancora es un animal omnívoro. Su alimentación incluye materia vegetal en descomposición, detritos, invertebrados acuáticos y fitoplancton.

Esta diversidad alimentaria le permite aprovechar distintos recursos disponibles en los ambientes donde vive y contribuir a los procesos naturales de los ecosistemas acuáticos.

A su vez, constituye una fuente de alimento para numerosas especies de fauna nativa. Entre sus principales depredadores se encuentran el huillín, el huairao o garza bruja y diversos peces.

Omar Novoa

De esta manera, la pancora forma parte de las redes alimentarias de los ambientes acuáticos patagónicos, vinculando los recursos orgánicos con otras especies que dependen de ella para su alimentación.

La reproducción de la especie puede desarrollarse durante todo el año. Su ciclo presenta desarrollo directo, lo que significa que no atraviesa una fase larvaria.

Luego de la reproducción, la hembra transporta los huevos adheridos a los pleópodos, unas estructuras ubicadas en el abdomen que cumplen funciones relacionadas con la reproducción y el desplazamiento del agua.

Los huevos son esféricos y presentan una coloración naranja intensa o rojiza. La eclosión se produce aproximadamente a los 30 días de la puesta.

Las crías nacen con una apariencia similar a la de los adultos, aunque son de menor tamaño y presentan un tegumento transparente. Desde ese momento, comienzan su desarrollo en el ambiente acuático.

La conservación de una especie nativa

La presencia de la pancora en los ambientes acuáticos neuquinos también plantea desafíos vinculados con la conservación de la biodiversidad.

Entre las posibles amenazas para esta especie se encuentra la introducción de salmónidos, peces que fueron incorporados a distintos cursos de agua de la Patagonia. Estos pueden depredar sobre las pancoras y competir con la fauna nativa por los recursos alimentarios.

La interacción entre especies introducidas y autóctonas constituye un aspecto relevante para comprender el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y la necesidad de preservar sus equilibrios naturales.

Conocer las características, los hábitos y el papel ecológico de la Aegla neuquensis permite valorar la diversidad de la fauna de Neuquén. Aunque se trata de un animal pequeño y poco visible, su presencia contribuye al funcionamiento de los ambientes de agua dulce y representa una parte importante del patrimonio natural de la provincia.