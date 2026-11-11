Dos fuertes choques en pocas horas: una camioneta petrolera contra un repartidor de Mercado Libre y dos autos

Los siniestros ocurrieron este martes con una diferencia de cinco horas. Uno provocó demoras en el Parque Industrial y otro en un barrio de Centenario.

Una camioneta de servicios petroleros y una de reparto colisionaron en el Parque Industrial de Centenario.

El martes 10 en Centenario se registró una jornada con siniestros por el día y por la noche. En distintos horarios y sectores de la ciudad, cuatro vehículos protagonizaron dos choques que dejaron importantes daños materiales y provocaron algunas complicaciones en la circulación.

El primero ocurrió durante la tarde en el Parque Industrial, donde impactaron dos camionetas de empresas, y el segundo se produjo pasadas las 21 en el barrio Sayhueque II, entre un Chevrolet Corsa y un Renault Clio Mio.

En ambos accidentes de tránsito intervino el personal policial de Tránsito Villa Obrera, y en uno en particular se contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Centenario, según informó Centenario Digital.

Fuerte choque entre dos camionetas en el Parque Industrial

El primero de los accidentes ocurrió alrededor de las 15:20 en la intersección de Río Negro y San Luis. Por calle Río Negro circulaba una Fiat Fiorino que transportaba encomiendas de Mercado Libre, conducida por un hombre, cuando impactó contra el lateral izquierdo de una Toyota Hilux perteneciente a la empresa de servicios petroleros Perfil, que también era conducida por un hombre.

La colisión fue violenta. En la Fiorino se activaron los airbags y una de las ruedas delanteras resultó afectada por el impacto. Su conductor sufrió algunos golpes, aunque cuando arribó una ambulancia con personal del Hospital Natalio Burd no fue necesario trasladarlo ni brindarle asistencia. El conductor de la Hilux, en tanto, resultó ileso.

Las dos camionetas quedaron detenidos en medio de la intersección, lo que generó inconvenientes para circular. Personal policial de Tránsito Villa Obrera acudió al lugar, realizó el relevamiento de la documentación de ambos conductores y, una vez cumplidas las actuaciones, dispuso la entrega de los rodados en el lugar. Luego fueron retirados hacia un costado para liberar el paso.

Choque entre dos autos en el barrio Sayhueque II

El segundo siniestro se registró pasadas las 21 en la esquina de Natalio Burd y Leopoldo Lugones, en inmediaciones del sector conocido como los caños amarillos, en el barrio Sayhueque II.

En ese cruce colisionaron un Chevrolet Corsa y un Renault Clio Mio. Ambos vehículos terminaron con daños en la parte delantera como consecuencia del impacto.

Los autos eran conducidos por un hombre y una mujer, quienes no sufrieron lesiones. En el lugar intervinieron bomberos voluntarios y personal policial de Tránsito Villa Obrera.

Mientras trabajaban los equipos de emergencia, la circulación por ese sector se vio afectada y los automovilistas debieron utilizar otras calles para continuar su recorrido. De esta manera, los dos choques ocurridos con algunas horas de diferencia dejaron daños materiales en cuatro vehículos, aunque no hubo que lamentar personas heridas.