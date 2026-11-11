Le llevaba comida dos veces al día y la obligaba a usar un cubo como baño: detuvieron al marido

Un trabajador de mantenimiento escuchó gritos de auxilio en un departamento y descubrió la macabra escena. La Policía arrestó también a una mujer.

Le llevaba comida dos veces al día y la obligaba a usar un cubo como baño.

Una mujer que permaneció secuestrada durante dos años en un dormitorio con las ventanas cubiertas de papel de aluminio, a la que su captor le llevaba comida dos veces al día y obligaba a hacer sus necesidades en un cubo , fue rescatada en Dakota del Norte, Estados Unidos , tras una denuncia realizada ante el Departamento de Policía de Fargo.

La intervención policial se originó cuando un trabajador de mantenimiento ingresó a una unidad residencial para realizar tareas de rutina, escuchó gritos de auxilio desde el interior y descubrió a la víctima en una habitación donde era retenida contra su voluntad.

La mujer declaró ante los investigadores que su exmarido la había trasladado desde México y la mantenía cautiva en el departamento. Dijo, además, que los primeros tiempos tenía permitido salir del dormitorio de manera ocasional, pero luego las restricciones se volvieron absolutas hasta dejarla completamente encerrada y encadenada a una cama mediante un dispositivo sujeto a su tobillo derecho, con una cámara de vigilancia orientada hacia ella.

La mujer dijo que su exmarido la había trasladado desde México y la mantenía cautiva en el departamento.

Durante el período de cautiverio, el principal acusado le proveía alimento únicamente dos veces al día y la forzaba a utilizar un recipiente ubicado en el mismo espacio para realizar sus necesidades fisiológicas.

A su vez, la denunciante constató ante los peritos haber sido víctima de agresiones físicas y sexuales sistemáticas por parte de los dos imputados, presentando hematomas visibles en el rostro y en diversas partes del cuerpo.

Los detenidos tras el hallazgo de la mujer secuestrada

La víctima fue trasladada a un centro médico asistencial, mientras en la vivienda la Policía concretaba la detención de Arturo Calzada-Becerril, de 40 años y residente de Fargo, y de Erendira Amoles, de 41 años, domiciliada en la localidad de Moorhead.

Arturo Calzada-Becerril, de 40 años, está acusado de mantener cautiva a su mujer.

Amoles arribó a la residencia en compañía de su hijo de 8 años en momentos en que la Policía custodiaba el lugar e intercedía en el procedimiento. En el marco del interrogatorio policial, la mujer admitió haber cerrado con llave el acceso a la habitación donde se encontraba la víctima durante la misma jornada del hallazgo, con el objetivo explícito de evitar que la mujer se fugara antes de ir a buscar al menor de edad.

Por su parte, tanto Calzada-Becerril como Amoles manifestaron en sus declaraciones que la mujer los había atacado previamente y afirmaron que en una oportunidad los agredió con un arma blanca.

Qué delitos les imputaron a los detenidos

De acuerdo con los registros judiciales, Calzada-Becerril fue acusado formalmente por violencia doméstica con lesiones corporales, mientras que a Amoles se le imputó el delito de agresión simple, habiéndose declarado ambos inocentes de esas acusaciones. Adicionalmente, en los expedientes constan cargos por secuestro y aterrorización de una víctima adulta.

Respecto a la tipificación legal, el medio Valley News Live precisó que un agente interviniente consignó en las actas los elementos de prueba hallados en la escena, incluyendo el dispositivo metálico fijado al tobillo de la víctima.

El mismo medio indicó que la hipótesis que manejan los fiscales es que Calzada Becerril y Amoles mantuvieron cautiva a la víctima, que es ciudadana estadounidense, para obtener su propia ciudadanía.