Explosión y muerte: una mochila bomba estalló tras un tiroteo y mató a un policía y a su perro

Otro agente sufrió la amputación de una pierna y quedó grave al intentar neutralizar el artefacto. Habían acudido al lugar por un tiroteo.

Le explosión ocurrió en la puerta de un edificio de Oviedo al que los policías acudieron por una denuncia de un tiroteo.

Un experimentado subinspector de la Policía Nacional de España y su perro de la división canina murieron tras la explosión de un artefacto oculto en una mochila durante un procedimiento realizado en la ciudad de Oviedo . En tanto, un especialista en desactivación de explosivos que también participó del operativo en el norte del país europeo resultó herido de extrema gravedad .

El hecho ocurrió en horas de la mañana del martes en el barrio de Villafría, donde los policías habían acudido por un conflicto vecinal previo que involucró disparos de arma de fuego y cuya alerta fue emitida alrededor de las 7 de la mañana, hora local.

Al llegar al lugar, constataron que una joven de 17 años había recibido varios impactos de bala , por lo que debió ser derivada de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (Huca), donde quedó internada fuera de peligro .

Sin embargo, la secuencia no terminó allí porque durante una inspección que llevaron a cabo en la puerta del edificio, advirtieron la presencia de un bolso de mano con características sospechosas que estaba abandonado y convocaron a especialistas de la unidad de Guías Caninos y de la brigada de Tedax, encargada de la desactivación de artefactos explosivos.

Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo.



Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. pic.twitter.com/GXYNeFhwyK — CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026

La detonación se produjo en el momento en que los efectivos intentaban retirar la mochila del lugar para neutralizar el peligro y alejarla de los vecinos del inmueble, y el impacto causó la muerte instantánea del subinspector Juan José, conocido entre sus allegados como "Jota", quien se encontraba a pocos meses de concretar su retiro.

En el mismo hecho falleció Deny, el pastor alemán de 3 años que operaba junto a él. Ambos habían recibido condecoraciones oficiales a comienzos de año.

Mientras tanto, el especialista del grupo Tedax que participaba del procedimiento sufrió la amputación de una de sus piernas a causa de las heridas sufridas por la detonación y permanecía en estado crítico.

Quién es el principal sospechoso por la explosión

Las fuerzas de seguridad montaron un amplio operativo en los accesos y distintos puntos estratégicos de la ciudad para localizar al responsable del ataque, quien se encuentra prófugo y podría circular armado.

La Policía busca a un hombre de 64 años, de nacionalidad española, conocido en el ámbito delictivo como "El Ruso" y con un extenso frondoso de antecedentes por delincuencia común.

Las descripciones aportadas por los vecinos de la zona lo señalan como un individuo calvo, con gafas, que al momento del ataque vestía una bata de cuadros. Esta caracterización fue remitida mediante una alerta a los servicios de taxi de Oviedo, ante la sospecha de que el agresor pudo haber abordado un transporte público para huir del perímetro inicial tras disparar a la menor y abandonar los explosivos.

Los investigadores policiales descartaron inicialmente que el hecho esté vinculado a una motivación de tipo terrorista, situando el origen del caso en una disputa entre vecinos.

De momento, la Policía Nacional pudo detener e interrogar a Tatiana B. T., de nacionalidad rusa y pareja del principal sospechoso.

"Consternados": los mensajes de despedida de colegas de la víctima

La Policía Nacional emitió comunicados oficiales a través de sus canales institucionales para expresar el pesar por la pérdida del personal en servicio. "Consternados por la muerte de nuestro compañero Juan José, de la Unidad Especial de Guías Caninos", indicó la fuerza en sus redes sociales.

"Nuestro corazón está con su familia, amigos, compañeros y seres queridos #DEP Deseamos una pronta recuperación al agente de @policia del TEDAX-NRBQ herido durante la intervención", publicaron.

Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José



Nuestro abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos pic.twitter.com/lm9lfCU7tB — Policía Nacional (@policia) November 10, 2026

En un mensaje posterior, la institución lamentó la muerte del perro que integraba la división de rastreo. "Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José. Nuestro abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos", escribieron desde la Policía.

Por su parte, desde la Confederación Española de Policía (CEP), un sindicato de la Policía Nacional, fueron contundentes en su mensaje oficial. "La alimaña, que antes disparó a una menor de 17 años, merece TODO el peso de la ley. Sin piedad, sin contemplaciones", publicaron en X.

El hecho también generó un fuerte impacto en el ámbito político e institucional del país europeo. Por caso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó públicamente estar "profundamente conmocionado" por el fallecimiento del efectivo policial durante el cumplimiento del deber.

"No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros", expresó Sánchez.