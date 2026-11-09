Emergencia meteorológica por El Niño: "No sabemos dónde va a ser, pero tenemos que estar preparados"

Cutral Co fue designada como "ciudad madre" para el operativo de contingencia. Neuquén está afectada en un 100 por ciento por este fenómeno que trae lluvias persistentes.

Los trabajos para afrontar el fenómeno de El Niño, en el marco de la emergencia meteorológica , continúan en distintos puntos de la provincia de Neuquén. El pasado jueves, Cutral Co fue declarada "ciudad madre" para el operativo de contingencia previsto.

El pasado jueves, la comarca petrolera fue protagonista de la firma de de un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Cutral Co, para la prevención ante la emergencia meteorológica declarada por seis meses.

El acuerdo establece mecanismos de trabajo conjunto para anticipar contingencias climáticas, identificar zonas de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. También contempla el intercambio de alertas meteorológicas, información técnica y capacitaciones para fortalecer la prevención y proteger a la población.

Participaron el secretario del Interior de la provincia, Gustavo Coatz; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el intendente de Cutral Co Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo; y el secretario de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul, Ramón Lecaro.

Emergencia meteorológica por El Niño: "Tenemos que estar preparados"

Al respecto, Ortiz Luna destacó la elección del municipio debido a su historial en el abordaje de emergencias complejas y señaló: “Cutral Co fue designada como ciudad madre para coordinar la estrategia de prevención frente al fenómeno de El Niño. Vamos a contar con un centro de acopio de recursos que permitirá asistir a la Comarca y a regiones vecinas, mediante un trabajo articulado entre Protección Civil, organismos provinciales, Educación, EPEN, cooperativas y los distintos equipos de emergencia”.

Durante su discurso, la funcionaria provincial precisó que Neuquén, junto con Mendoza, está afectada en un 100 por ciento por este fenómeno que trae lluvias persistentes y provoca suelos saturados, con una potencialidad de tormentas agresivas que podrían extenderse hasta febrero o marzo.

Para mitigar los daños, la estrategia provincial se basa en tres ejes precisos. El primero es la creación de las ciudades madre con centros de evacuados y alerta temprana en 72 horas para proteger a los pobladores más vulnerables. El segundo implica un comando unificado con descentralización operativa. El tercero asegura la disponibilidad de fondos a través del comité de emergencia para garantizar las herramientas de gestión y mantener la vialidad de los caminos.

Durante la presentación del plan, Ortiz Luna destacó la severidad de la amenaza climática: "¿Quién está afectado por el fenómeno del Niño? Posiblemente en los próximos meses con una potencialidad de tener tormentas muy agresivas en un 100%. No sabemos dónde va a ser, no sabemos en qué momento va a ser, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados y no podemos perdonarnos ningún tipo de improvisación".

Los tres ejes operativos de la estrategia

El esquema de contingencia se fundamenta en tres pilares principales para garantizar la respuesta eficiente de los equipos de emergencia y la comunidad. "El primero es la creación de ciudades madre con centros de evacuados y centros logísticos. Una alerta temprana a la población y 72 horas para evacuar los pobladores más vulnerables", explicó Ortiz Luna.

Respecto a este punto, Coatz afirmó: "Este es un concepto que hemos construido con la Dra. Luciana y su equipo ante este fenómeno del Niño que no le vamos a poder ganar, pero sí tenemos que estar preparados y poder actuar en las cuestiones más importantes. Y frente a este fenómeno del Niño, cada región va a tener una ciudad madre que, como son las madres, va a cobijar, va a recibir a quien necesita ayuda y va a generar acciones".

"La segunda es un comando unificado. Todo tiene que pasar por una línea de mando, pero con descentralización operativa. Por eso este es un punto clave y el equipo que tiene Cutral Co para nosotros realmente es muy importante", sumó la funcionaria.

Por último, el tercer eje asegura recursos financieros para la adquisición de herramientas e insumos en tiempo real, junto con un despliegue informativo barrio por barrio. La evacuación contempla no solo a las personas, sino también a animales domésticos y de producción, al tiempo que protege las zonas productivas e industriales para reducir la exposición al riesgo.