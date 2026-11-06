Prepara una ley para simplificar licitaciones y acelerar tiempos en obras urgentes. También para autorizar compras excepcionales y garantizar asistencia a la gente.

Súper Niño 2026/27: una provincia se declara en emergencia y arma un plan de prevención.

El Gobierno de Chubut envió el jueves 5 de noviembre de 2026 un proyecto de ley a la Legislatura provincial para declarar la emergencia meteorológica , preventiva y de infraestructura pluvioaluvional frente a la amenaza del fenómeno del Súper Niño . La iniciativa, identificada con el número 130/26, solicita que la medida rija hasta el 30 de abril de 2027 .

El texto lleva la firma del gobernador Ignacio Torres y del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Según sus fundamentos, la ocurrencia de este tipo de eventos extraordinarios puede superar ampliamente la capacidad de respuesta de la infraestructura actual en la provincia y provocar graves daños en viviendas, rutas y servicios esenciales para la población.

Contrataciones excepcionales

El punto central del proyecto es la flexibilización de los trámites administrativos.

Con la ley en vigencia, el Ejecutivo podría aplicar procedimientos excepcionales de contratación y de ejecución de obras, sin atenerse a los plazos habituales de licitación y agilizando los plazos ante la emergencia climática.

Pero esta excepción alcanzaría únicamente a las compras y prestaciones vinculadas de forma directa con la mitigación de los riesgos climáticos.

Las tareas prioritarias

El plan urgente de obras se concentra en tres frentes.

El primero es la limpieza, reparación y adecuación de los desagües pluviales y los canales de drenaje.

y los canales de drenaje. El segundo, se centra en las defensas contra procesos aluvionales .

contra . Y el tercerlo, todo lo que esté vinculado con la protección y resguardeo de los caminos y puentes que conectan a las distintas localidades chubutenses.

Comité de prevención y asistencia para damnificados

Para evitar la dispersión de esfuerzos ante la necesidad de la prevención y también

A medidados de octubre de 2026, una intensa lluvia que duró pocos minutos complicó las calles en Comodoro Rivadavia, Chubut.

ante la necesidad de una eventual gestión de crisis, el proyecto de ley también prevé crear un ámbito interministerial abocado a coordinar las medidas a tomar.

El Comité Provincial de Prevención y Respuesta Meteorológica tendrá la tarea de identificar las zonas expuestas, evaluar de manera periódica las condiciones de riesgo y establecer protocolos de actuación inmediata cuando se emitan alertas climáticas.

Por otra parte, el proyecto contempla asistencia directa para quienes sufran el impacto de los temporales y otros fenómenos derivados de el Súper Niño.

La ley facultará al Poder Ejecutivo provincial para garantizar alimentos, agua potable, alojamiento temporal para eventuales evacuados y damnificados, y apoyo económico destinado a recuperar las viviendas dañadas.

Hasta cuándo durará la emergencia en Chubut

La emergencia tendría una vigencia inicial estipulada hasta fines de abril de 2027.

Pero el proyecto deja abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte una prórroga por un único período equivalente si las inclemencias meteorológicas persisten en el territorio provincial.

El proyecto de ley firmado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ingresó el jueves 5 de noviembre a la Legislatura provincial (imagen de archivo).

Con el objetivo de evitar discrecionalidades en el manejo de los fondos, el articulado exige que el Gobierno publique en un espacio de acceso público el detalle de las contrataciones realizadas.

Deberán figurar los montos comprometidos y ejecutados, además del nivel de avance de las obras priorizadas.

Por qué el fenómeno de 2026/27 es un Súper Niño

El fenómeno de El Niño 2026/2027 es considerado extraordinario a partir de una medición precisa sobre una franja del océano Pacífico ecuatorial central, conocida como región Niño 3.4.

Allí, el evento alcanzó oficialmente la categoría de intensidad “muy fuerte”, tras registrar una anomalía de +2,0 entre agosto, septiembre y octubre de 2026 según los criterios operativos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Esa evaluación expresa cuánto se aparta la temperatura de la superficie marina de los valores considerados normales para esa época del año.

El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómonos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

Pero ese calentamiento no es solo un dato oceánico. Al debilitarse los vientos alisios, el agua cálida se desplaza hacia Sudamérica, libera más calor y humedad a la atmósfera y reorganiza la circulación atmosférica global, modificando la posición de las corrientes en chorro y, con ello, los patrones de lluvia, sequía y tormentas en regiones muy alejadas del Pacífico.

Esa alteración puede traducirse en precipitaciones más intensas y persistentes en algunas zonas de América del Sur, con riesgo de anegamientos, crecidas, inundación de campos y pérdidas en cultivos y ganadería.

En áreas urbanas, el mismo excedente hídrico puede desbordar desagües y arroyos, generar inundaciones, cortes de servicios y afectar viviendas, caminos y actividades económicas.

La magnitud del episodio 2026/27 explica por qué se lo considera un Súper Niño: la NOAA estima una probabilidad superior al 83% de que se mantenga como fuerte a muy fuerte entre enero y marzo de 2027, e incluso prevé que pueda superar la intensidad de los fenómenos El Niño registrados desde 1950.