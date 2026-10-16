Experto analiza el fenómeno del Súper Niño: qué pasará con las lluvias y el calor en el verano neuquino

Investigador del CONICET advierte sobre la falta de previsibilidad de los gobiernos y que este evento "todavía no ha llegado a su máximo".

El fenómeno del Súper Niño sigue escalando en intensidad, con afectación en distintos escenarios, y todavía no comenzó el verano. Qué se espera en Neuquén y la región norpatagónica.

El geólogo, glaciólogo e investigador independiente del CONICET, Lucas Ruiz , advierte que, más allá de la magnitud física del evento, el problema pasa por la falta de previsibilidad y capacidad de respuesta tanto de la sociedad como de las distintas esferas del Estado.

"Siempre es difícil de imaginarse o de dimensionar lo que puede llegar a pasar, pero por los pronósticos que teníamos de la intensidad del fenómeno del Niño, que por lo que muestran los modelos todavía no ha llegado a su máximo, era de suponer que podían llegar a ocurrir eventos extremos", sostuvo Ruiz en diálogo con LU5.

El investigador señaló que lo que estamos atravesando no solo se da por la magnitud de los eventos, sino también por la capacidad de respuesta. “Lo que llama mucho la atención o lo que por ahí magnifica el efecto es la falta de reacción que tenemos ante lo que está sucediendo y eso nos deja medio en offside”, agregó.

La crecida del río Paraná obligó a cerrar más de diez pasos fluviales entre la Argentina y Paraguay, en el tramo comprendido entre Puerto Candelaria y Puerto Libertad.

Dónde golpea más este Súper Niño

Ruiz fue contundente al indicar que "el Súper Niño está pegando por todos lados. En Argentina, lo que lo estamos viendo hoy en día fuertemente son las lluvias, las cuencas nuestras son relativamente pequeñas en comparación con lo que son las cuencas en el litoral.", en alusión a las neuquinas.

Explicó que el litoral se ve afectado por fuertes lluvias. Al ser cuencas gigantescas, el agua de las lluvias caídas en Brasil viaja miles de kilómetros y coincide con las precipitaciones locales en zonas como Paraná, magnificando las inundaciones.

En la región de cuyo presenta una fuerte abundancia de nieve acumulada desde mediados de julio. Aunque esto ha complicado el transporte de carga internacional con Chile, es sumamente beneficioso para la recarga de acuíferos, los glaciares y la provisión de agua.

Cómo impactará el fenómeno en Neuquén durante el verano

El geólogo anticipó que habrá olas de calor en el verano. Se espera que el efecto de El Niño intensifique las olas de calor en verano, con temperaturas superiores a los 40 grados. Ruiz advierte que el mayor peligro de estas olas de calor es que las temperaturas mínimas nocturnas se mantendrán muy altas (por encima de los 27 o 28 grados), impidiendo que el cuerpo humano descanse y libere calor.

Omar Novoa

Dijo que los pronósticos a largo plazo marcarán precipitaciones "quizás más altas de lo normal", aunque destacó que son pronósticos generales "que hablan de condiciones medias de la atmósfera, con los cuales uno puede tener como cierta idea de lo que puede llegar a suceder".

Pero lo cierto, es que "hay que tener cuidado en el calor en el verano, eso es seguro".