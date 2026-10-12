El Niño hace estragos: alerta por la crecida de los ríos, evacuados y preocupación por más lluvias

El fenómeno climático El Niño golpea duramente al país y hay preocupación por las crecidas y alertas de lluvia en la zona del Litoral.

El fenómeno El NIño azota con fuerza en el Litoral con crecidas y evacuaciones.

La crecida del río Uruguay genera gran preocupación en las provincias del Litoral. El fenómero climático El Niño avanza con crecidas, evacuaciones y alertas en diversas ciudades de Corrientes y Entre Ríos, mientras se esperan alturas superiores a los niveles de alerta.

Especialistas indican que se trata del fenómeno más fuerte de los últimos 40 años. Alertan que podría extender sus efectos durante varios meses más y lo peor podría llegar entre enero y abril de 2027. A su vez, las centrales hidroeléctricas advierten que el alerta hidrológico puede continuar e intensificarse en los próximos días como consecuencia de las precipitaciones en las cuencas altas.

En las últimas horas, la alarma se extendió principalmente en Concordia, Entre Ríos. A causa de las inundaciones en el lugar, hasta el domingo ya fueron evacuadas siete familias : cuatro de ellas -12 adultos y 10 menores- a un centro de evacuados. Las tres familias restantes fueron llevadas a casas de familiares, según informó el Municipio de Concordia.

La crecida del río Uruguay mantiene en vilo a distintas localidades entrerrianas, donde las autoridades monitorean de cerca la evolución de los niveles del agua. Este domingo, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió un nuevo informe hidrológico que anticipa alturas superiores a los niveles de alerta en varios puertos y la posibilidad de alcanzar el umbral de evacuación en la Boca del Gualeguaychú.

Se estima que hay más de 400 personas afectadas por el avance del agua, mientras las autoridades se preparan para un escenario que podría extenderse durante los próximos meses.

Se espera una crecida aún mayor en los próximos días

La situación varía según el tramo del río: mientras Paso de los Libres ya superó el nivel de evacuación, otras ciudades como Colón y Concepción del Uruguay permanecen en alerta pero sin evacuados. Frente a esta situación, el municipio de Concordia activó un comité de emergencia.

El Instituto Nacional del Agua (INA) confirmó que el río Uruguay marcó 9,14 metros en Paso de los Libres (por encima del nivel de evacuación fijado en 8,5 metros), y 31 personas permanecen alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte.

Eel último informe del Comité Operativo de Emergencias (COE) de Concordia, elaborado a partir de datos del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 11,60 metros este lunes, nivel que, en principio, se extendería hasta el jueves.

Aún así, las proyecciones hidrológicas prevén un escenario más complejo para toda la región del litoral.

En la Boca del Gualeguaychú, el pronóstico indica una altura máxima de 3,10 metros, valor que coincide con el nivel de evacuación y supera el umbral de alerta de 2,90 metros. En la costa uruguaya, Paysandú proyecta una altura de 6,70 metros, mientras que Fray Bentos podría alcanzar los 3,10 metros, manteniéndose por debajo de sus niveles de alerta.

Los especialistas sostienen que la evolución futura de la cuenca dependerá centralmente de las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, del volumen de agua que continúe ingresando desde la alta cuenca y de los caudales que evacúe la represa de Salto Grande.

Frente a este complejo escenario, la CARU advirtió que la tendencia predominante del río seguirá siendo ascendente y pidió a las poblaciones ribereñas mantenerse informadas únicamente a través de los canales y partes oficiales.

Gran preocupación por el fenómeno climático El Niño

Especialistas advirtieron en las últimas horas, que por el fenómeno de El Niño, las lluvias persistentes continuarían en Argentina hasta marzo del 2027. Ante la presencia de las precipitaciones persistentes y las tormentas inusuales en distintas regiones, alertan que Argentina tendrá una característica diferente al resto del mundo durante la influencia del Super Niño.

Según las últimas proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera que las intensas lluvias continúen en los próximos meses, y en Argentina advierten que podrían extenderse hasta terminado el verano del próximo año.

El Súper Niño podría generar condiciones climáticas diferentes a las habituales en Argentina.

El fenómeno climático ya genera preocupación por la persistencia de las lluvias y el posible aumento del riesgo de crecidas en distintos sectores de la región.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó que hay más del 90% de probabilidad de que el evento sea muy fuerte entre octubre y diciembre. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) coincidió, y advirtió que el fenómeno podría convertirse en el más intenso desde 1950.