La obra fue anunciada días atrás y tiene versiones en cinco idiomas. Qué revela el cuaderno de tapas negras de Bergoglio.

El diario íntimo del papa Francisco ya está en la Argentina . La versión digital se vende desde el jueves 26 de noviembre y la edición impresa llegará a las librerías el martes 1° de diciembre. Es un libro póstumo que reúne las anotaciones personales que Jorge Bergoglio escribió durante más de tres décadas.

La obra, publicada por Penguin Libros , se presentó a nivel internacional el martes 24 de noviembre, en 94 países y en cinco idiomas. Llega a poco más de un año y medio de la muerte del papa argentino, ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

La edición en papel tiene un precio de referencia de $39.999. La editorial advirtió que el valor podría modificarse en diciembre por los reajustes habituales del sector, por lo que conviene confirmarlo al momento de comprar.

Quienes prefieran asegurarse un ejemplar impreso pueden acceder a la preventa, habilitada en cadenas y librerías como Yenny-El Ateneo, Cúspide, Buscalibre, SBS Librería, Librería Hernández y Tras los Pasos. El libro aparece bajo el sello Debate, de Penguin Libros.

Además, existe una versión en audiolibro de unas tres horas de duración, que figura en Bajalibros a $22.299.

Cómo se armó el cuaderno de tapas negras

El material surge de una agenda de tapas negras que Bergoglio conservó desde su etapa como arzobispo de Buenos Aires hasta su pontificado en Roma. Los textos abarcan desde 1992 hasta agosto de 2024 y combinan reflexiones, confesiones y oraciones.

En total son 141 páginas: 86 anteriores a su elección como papa, en 2013, y 55 escritas durante su pontificado. En el Vaticano la obra fue presentada como "El diario personal del Papa Francisco".

Sergio Dovio

La edición estuvo a cargo del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos del pontífice. Dedicó un año a recopilar y editar los textos, con autorización del papa León XIV.

Según se informó, en 2025 el propio Francisco le mostró el cuaderno y planteó que algunos textos podían publicarse si ayudaban a otras personas.

Qué revela el diario íntimo de Bergoglio

El pasaje que más repercusión generó es una entrada del 24 de enero en la que Bergoglio escribió "He visto al diablo". Describe tres episodios: dos en Buenos Aires y uno en Roma, en 2018, tras un viaje a Chile.

También relata una visión de "las puertas del infierno" ese mismo año, después de la cual tomó el rosario, y una crisis espiritual entre 2021 y 2022, marcada por la sequedad y la desolación. El libro incluye además pasajes de severa autocrítica.

Sobre sus compatriotas, en una nota de noviembre de 2018 anotó que "los argentinos me quitaban mucho tiempo", en alusión a quienes viajaban a pedirle ayuda y a la dificultad de ponerles límites.

El diario también recuerda que, como arzobispo, derivaba a dos sacerdotes especializados a quienes decían estar poseídos. Según ellos, solo dos o tres casos eran posesiones reales y el resto correspondía a obsesión diabólica. Sobre su papado, escribió que algo así nunca le había pasado.

Esos relatos volvieron a poner el foco en la figura de Gabriele Amorth, el exorcista del Vaticano fallecido en 2016, cuya historia inspiró la película "El exorcista del Papa", de 2023.

Con la versión digital ya disponible y la impresa a pocos días de llegar, los lectores argentinos podrán acercarse a la faceta más privada de Francisco.