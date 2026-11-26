El hombre compartió la experiencia en sus redes sociales. Las intensas ráfagas cercanas a los 100 km/h sacudieron con fuerza la estructura y vivió momentos de tensión.

Un turista protagonizó un impactante momento en el puente colgante Guardas en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile . Durante una jornada de trekking, cruzó la estructura que comenzó a balancearse debido a las fuertes ráfagas del viento patagónico. El episodio se viralizó en redes sociales.

Herny Tomas fue quien vivió el desafío extremo de cruzar la senda peatonal de 52 metros de largo del circuito O, ubicada en el sector del Glaciar Grey.

De acuerdo a lo publicado por Euronews, su compañera logró cruzar el puente sin inconvenientes segundos antes. En su turno, el paso se transformó en un desafío extremo que quedó registrado en un video.

El trekking en Torres del Paine de uno de los recorridos más exigentes del sur de la Patagonia chilena, y con condiciones meteorológicas complejas, se convierte en un punto crítico. Henry, cargado con una mochila de 18 kilogramos, luchaba por mantener el equilibrio sobre el barranco.

Al momento del incidente, el turista alemán llevaba una mochila de 18 kilos y se encontraba cruzando el puente Guardas, una estructura peatonal de 52 metros de largo ubicada en el sector del Glaciar Grey.

Tras la viralización, cerraron temporalmente el puente de Torres del Paine

El visitante consiguió llegar al otro extremo sin sufrir lesiones. Aún así tras el incidente, los guardaparques dispusieron el cierre temporal del puente para evitar nuevos riesgos.

El episodio fue grabado por Martín Esteban González López, otro turista que Thomas y su pareja conocieron durante la caminata. Las imágenes muestran el balanceo de la pasarela y los esfuerzos del excursionista por mantenerse firme mientras el viento no daba tregua.

La secuencia generó un gran debate en redes sociales. Por un lado, respecto a las condiciones de seguridad en los senderos patagónicos durante los meses de mayor afluencia turística. También se puso en discusión la preparación necesaria para afrontar las rutas de alta exigencia del parque, donde los cambios climáticos pueden ser tan bruscos como imprevistos.

El circuito O que realizaban los turistas es considerado uno de los trekking más completos y demandantes de la región. Se extiende por unos 130 kilómetros y requiere entre siete y diez días de marcha, con tramos que atraviesan zonas de alta exposición climática.

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), organismo encargado de administrar el parque, los puentes de ese sector se encuentran a más de 20 metros de altura. En el caso del puente Guardas, la estructura atraviesa un barranco de aproximadamente 45 metros de profundidad.

Previo a subir y completar el recorrido, recomiendan prestar atención a los partes meteorológicos emitidos por el organismo, ya queu, en especial durante la primavera y el verano austral.

Para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, se deben sacar las entradas a través de Pases Parques. Hasta el 31 de marzo de 2027, es obligatorio registrarse para transitar el tramo entre Guardería Coirón y Paine Grande.

El uso de microcrampones y bastones de trekking es de uso obligatorio como medida de seguridad para acceder a los circuitos.