Tragedia en la Patagonia de Chile: cinco turistas murieron atrapados por un brutal temporal

El grupo había iniciado una travesía por una de las rutas más peligrosas, donde los vientos alcanzaron los 200 km/h.

Un brutal temporal en la Patagonia de Chile provocó la muerte de cinco turistas que recorrían un sector remoto y complejo del Parque Nacional Torres del Paine . La Delegación Presidencial de Magallanes confirmó que las víctimas son dos ciudadanos mexicanos, dos alemanes y una británica , mientras que otros cuatro integrantes del grupo lograron ser rescatados con vida tras horas de búsqueda en condiciones extremas.

Las víctimas pertenecían al grupo que había sido reportado como desaparecido el lunes, lo que derivó en un operativo de búsqueda urgente. Las autoridades informaron que los cuatro sobrevivientes fueron hallados con vida y que, tras su rescate, la operación se dio por concluida.

Los excursionistas realizaban el circuito del sector Los Perros , una de las rutas más exigentes del parque, donde las condiciones climáticas se volvieron extremas: una fuerte nevada cubrió la zona y los vientos alcanzaron casi los 200 km/h , imposibilitando la continuidad del trekking.

Repatriación de los cuerpos

Las autoridades iniciaron los trámites con los organismos diplomáticos correspondientes para repatriar los cuerpos de las cinco víctimas. La Fiscalía autorizó el traslado y se puso en marcha un operativo de evacuación que priorizará el uso de helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, siempre que las condiciones meteorológicas permitan volar.

Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, expresó su solidaridad con los familiares a través de un mensaje publicado en X: “Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”.

Una ruta para expertos

El tramo donde ocurrió la tragedia es considerado uno de los más complejos del parque debido a la combinación de terreno inestable y clima impredecible. Según la agencia EFE, solo se recomienda para senderistas con amplia experiencia y excelente preparación física.

Torres del Paine, ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica, a 60 kilómetros de Puerto Natales, es uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Chile. Sus cumbres, ríos, lagos y glaciares atraen a cientos de miles de visitantes cada año: solo en la temporada 2024-2025 ingresaron 380.000 personas, la mayoría turistas extranjeros.

El prestigio internacional del lugar no es nuevo. En 2013, la revista National Geographic lo ubicó entre los cinco sitios más hermosos del planeta y el portal Virtual Tourist lo destacó como la octava maravilla del mundo. Su espectacular belleza, sin embargo, convive con desafíos naturales extremos que pueden resultar letales para quienes no estén preparados.

Buscan a un adolescente argentino en Chile

El joven argentino de 17 años se estaba bañando en la playa La Serena con un grupo de amigos, cuando una sucesión de olas los arrastró sin darles oportunidad de regresar a la orilla.

Los pedidos desesperados de auxilio fueron escuchados por un ciclista que acudió en su ayuda y alcanzó a rescatar a cuatro de los adolescentes. El quinto, sin embargo, sigue desaparecido.

El incidente comenzó a las 12:45 horas, cuando se recibió una llamada al número de emergencias marítimas 137. El reporte advertía que varias personas se encontraban en peligro de inmersión en la mencionada zona de la localidad balnearia.

Búsqueda de argentino en Chile

La playa elegida por los adolescentes argentinos es una de las más peligrosas de la zona, dado que según los entendidos por las fuertes correntadas tiene bandera roja casi todo el año y encima en esta época no hay salvavidas, porque el servicio diario comienza el 15 de diciembre con el inicio de la temporada estival.