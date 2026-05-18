A dos años de la desaparición de Loan: por qué van a inspeccionar El Naranjal y un hotel

El pequeño fue visto por última vez mientras durante un almuerzo familiar. Cuál es hasta el momento, la principal sospecha.

Caso Loan: qué lugares inspeccionará la Justicia antes del juicio por la desaparición.

A menos de un mes de que inicie el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal ordenó realizar una nueva inspección. Se trataría de lugares claves para la investigación.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a pedido del Ministerio Público Fiscal y se concretará este martes como uno de los últimos pasos antes del debate oral previsto para el 16 de junio.

Se trata de una inspección ocular en distintos puntos vinculados al expediente, incluido el Naranjal donde el nene fue visto por última vez el 13 de junio de 2024.

El recorrido incluirá escenarios considerados centrales para la investigación: la casa de la abuela Catalina, el Naranjal, el lugar donde apareció uno de los botines del menor; y el hotel “Despertar del Iberá”, señalado en el expediente como punto relacionado con presuntas maniobras para desviar la investigación.

actualizacion foto loan Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal, especializada en arte forense y análisis morfológico.

La fiscal Tamara Pourcel explicó que el objetivo es que jueces, fiscales y defensores puedan observar personalmente las distancias, recorridos y características de los lugares mencionados durante la instrucción.

“En el expediente, a través de testimonios, fotografías o mapas, no podemos advertir ciertas cosas, como las distancias o el tiempo que debo recorrer”, sostuvo la funcionaria judicial en declaraciones a TN.

Qué lugares recorrerán antes del juicio

La inspección abarcará distintos escenarios rurales del paraje Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio.

loan.jpg La Justicia federal realizará una inspección ocular en el Naranjal, el último lugar donde fue visto Loan Danilo Peña.

Uno de los puntos más importantes será el Naranjal, el sector donde Loan fue visto por última vez mientras caminaba junto a otras personas durante un almuerzo familiar.

También formará parte del recorrido la casa de su abuela Catalina y el sitio donde investigadores encontraron uno de los botines del menor durante los primeros días de búsqueda.

Otro lugar incluido dentro de la medida judicial es el hotel “Despertar del Iberá”. Según la acusación fiscal, allí se habrían desarrollado maniobras vinculadas al entorpecimiento de la investigación por parte de personas que se presentaban como integrantes de la Fundación Dupuy.

En total participarán cinco fiscales auxiliares, defensores oficiales, los tres jueces del tribunal y trece testigos que aportarán referencias específicas durante distintos momentos del recorrido.

Pourcel remarcó que será la primera vez que integrantes del tribunal conozcan personalmente los escenarios del caso. “Lo que queremos es conocer todas las distancias y tener esa percepción de manera directa”, explicó.

La hipótesis de la fiscalía sobre la desaparición de Loan

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Loan fue sustraído del cuidado de su padre durante la tarde del 13 de junio de 2024.

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Según la reconstrucción oficial, el nene fue visto por última vez alrededor de las 13.52 mientras se dirigía hacia el Naranjal junto a otros adultos y menores.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que con el paso de las semanas derivó en una de las investigaciones más impactantes y complejas de los últimos años en Argentina.

La fiscal Pourcel explicó que durante el juicio buscarán probar tanto la sustracción del menor como las presuntas maniobras posteriores destinadas a entorpecer el avance de la causa en la Justicia.

En ese contexto aparecen involucradas diez personas acusadas de hacerse pasar por miembros de la Fundación Dupuy para intervenir irregularmente en el caso.