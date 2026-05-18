La Justicia autorizó a "Chiqui" Tapia a viajar al Mundial 2026: cuánto deberá pagar

Lo autorizó el juez que procesó al presidente de la AFA en la causa de evasión impositiva.

Con la autorización de la Justicia, Chiqui Tapia aseguta su presencia en la Copa del Mundo que se diputará en Estados Unidos y Canadá.

La Justicia autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio "Chiqui" Tapia , a hacer tres viajes fuera del país por lo que podrá participar del próximo Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la AFA y Pablo Toviggino , tesorero de la entidad, están imputados en una causa que investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social y evasión impositiva.

El fallo que permite a Chiqui Tapia viajar al Mundial 2026

El permiso se lo otorgó el juez Diego Amarante. En su fallo, el funcionario judicial relató que la defensa de Tapia se presentó el 12 de mayo y pidió que se lo autorizara a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, ambos días inclusive, con destino a la República de Hungría y, posteriormente a los Estados Unidos de América, México y Canadá “con motivo de los compromisos deportivos e institucionales que aquél debe cumplir en carácter de miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de presidente de la AFA, en el marco de la final del torneo “UEFA Champions League” y de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026″.

Tapia y Toviggino

El abogado defensor de Tapia dijo que tenía previsto asistir también a los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio de 2026, respectivamente, en Estados Unidos, y que participará “de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a desarrollarse entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026″.

El juez advirtió que la defensa “hizo saber que, sin perjuicio de la imposibilidad de precisar de modo definitivo todos los destinos, traslados y lugares de alojamiento involucrados en el itinerario proyectado, asumía el compromiso de informar y acreditar de manera inmediata y permanente cada uno de esos extremos conforme fueran confirmados por las entidades organizadoras y según las contingencias propias del certamen”.

Amarante destacó que la fiscalía se pronunció en favor de conceder el permiso, siempre que se dictaran medidas de control suficientes.

El juez consideró que el pedido de Tapia “se encuentra debidamente circunscripto en cuanto a su extensión temporal, destinos, actividades y restantes extremos relevantes para su control jurisdiccional” y dijo que cuando se lo autorizó, en otra ocasión, a dejar el país, él cumplió con las reglas impuestas.

“De este modo, en la medida de que la presente solicitud aparece debidamente justificada, circunscripta a un itinerario determinado con sustento en las constancias arrimadas al expediente y resulta susceptible de control jurisdiccional efectivo, advierten circunstancias que conduzcan a apartarse del temperamento adoptado en la anterior oportunidad referenciada y por tanto, corresponde arribar en el presente a igual solución”, dijo Amarante, que procesó a Tapia el 30 de marzo de 2026, sin prisión preventiva, pero con la prohibición del dejar el país.

En su fallo Amarante advirtió que Tapia “deberá dar cuenta de su regreso a la República Argentina, dentro de las 48 horas de su arribo”, acompañando el “Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país” bajo apercibimiento “de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.