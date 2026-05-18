Javier Milei brindó una clase a estudiantes y académicos en una universidad privada: los detalles

Estuvieron presentes el ministro de Desregulación y el rector de la institución, en medio de una creciente tensión.

Este lunes, el presidente Javier Milei llevó adelante una actividad diferente a su agenda habitual, ya que estuvo presente en la Universidad de San Andrés y brindó una clase a los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía.

Se trató de un evento académico en el que estuvo acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el rector de la universidad, Lucas Grosman.

El evento no fue abierto a la prensa y se desarrolló en un momento de tensión creciente dentro del gabinete, que involucra a sus colaboradores más cercanos y pedidos reiterados para que el mandatario intervenga y ordene la interna que afecta al Gobierno Nacional .

Sturzenegger es profesor plenario en la Universidad de San Andrés, una de las universidades privadas más importantes del país. Se desempeña en la Escuela de Economía, donde enseña las materias Economía 1 (para carreras de grado) y Macroeconomía Avanzada (para carreras de posgrado).

milei universidad san andres_

Después de la charla en San Andrés, tiene previsto participar el martes a las 11:30 horas en una disertación sobre inserción laboral y macroeconomía argentina, organizada por la Bolsa de Valores y celebrada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Milei busca reactivar su agenda tras una semana de internas y polémicas

La visita del libertario coincidió con un momento de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas. El conflicto gira en torno a la ley de financiamiento universitario, una norma defendida por rectores, gremios docentes y alumnos que busca asegurar los recursos para las altas casas de estudio y recomponer los salarios frente a la inflación.

Además, busca recuperar la centralidad de la agenda pública tras el avance de la causa judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, y en medio de las tensiones internas por la situación del funcionario.

Asimismo, un fuerte cruce se registró en redes entre Santiago Caputo y Martín Menem. El asesor presidencial acusó al presidente de la Cámara de Diputados de administrar una cuenta anónima en X en la que lanzaban críticas al presidente. Esta disputa, antes restringida al ámbito privado, se trasladó a las redes sociales y generó inquietud en las filas libertarias.

caputo menem

La cuenta, denominada @PeriodistaRufus, fue dada de baja, pero la tropa digital que responde al asesor presidencial capturó decenas de posteos con críticas y hasta creó un archivo en donde se almacenan 584 tweets borrados.

"Si no fuese por el apellido estarían limpiando vidrios, por el nivel de torpeza digo. Qué vergüenza", escribió Santiago Caputo en X.

La cuenta eliminada disparaba contra integrantes de Las Fuerzas del Cielo, como se conoce a los adherentes al asesor de Milei, y contenía críticas a Patricia Bullrich, Luis Caputo y Sandra Pettovello.

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Que vergüenza. — Traductor (@TraductorTeAma) May 16, 2026

Por otro lado, Milei volvió a defender a José Luis Espert este domingo, tras un giro en la causa que tramita en los Estados Unidos de Fred Machado, el empresario ligado al exdiputado acusado de narcotráfico.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, sentenció Milei en un extenso mensaje en sus redes. Y agregó: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.