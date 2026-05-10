El PRO le marcó la cancha al Gobierno de Javier Milei: "Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal"

El partido de Mauricio Macri emitió un duro comunicado en medio del escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni. Sin nombrarlo, pero apuntando.

El PRO lanzó este domingo un comunicado político que sacudió la escena nacional. Bajo el lema "Manifiesto Próximo Paso" , el partido que lidera Mauricio Macri tomó distancia del Gobierno de Javier Milei y dejó en claro que respaldarlo no implica silenciar las críticas.

"Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal", afirma el texto difundido por las cuentas oficiales del partido. La frase cayó como una bomba en un fin de semana atravesado por la investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni , aunque el comunicado evitó mencionarlo por su nombre.

El documento reconoce que hubo avances económicos, pero advierte que "empezar no es llegar". Y plantea con claridad que existe una brecha entre la mejora de los grandes indicadores macroeconómicos y el bienestar concreto de los ciudadanos.

"Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta", señala el texto del PRO, en un tono que mezcla empatía con la ciudadanía y presión hacia la administración libertaria.

El PRO identifica dos enemigos del cambio

El comunicado es también una declaración de identidad política de cara a las elecciones legislativas de 2027. El partido no solo apunta al kirchnerismo como adversario, sino que introduce una autocrítica implícita al propio oficialismo.

"El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", sostiene el escrito.

Embed MANIFIESTO PRÓXIMO PASO



Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

Esa última parte resonó de manera directa en el contexto del caso Adorni. El ex vocero presidencial está siendo investigado por la Justicia luego de que, en poco más de dos años en la función pública, comprara un departamento y una casa en un country, las remodelara y realizara viajes al exterior pagados en efectivo, entre otros gastos bajo la lupa judicial.

El PRO define su postura con una frase que resume la tensión interna de la coalición gobernante: "Apoyar el cambio es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera."

El cierre del texto apela a una agenda concreta: "Más rutas, más hospitales, mejor educación". Y repite el concepto que Macri instaló en marzo pasado durante el acto en Parque Norte: "El próximo paso", entendido como la continuidad y profundización del proceso de cambio, pero ya con el PRO en un rol más protagónico.

En ese acto, el exmandatario había dicho que su partido "no viene a cuestionar el rumbo" del Gobierno de Milei, sino a "completarlo". Este nuevo comunicado, sin embargo, eleva el tono: ya no es solo complemento, sino corrección.