La niña que fue madre a los 5 años: la impactante historia de abuso, silencio y abandono

Lina se convirtió en el caso más extremo de maternidad precoz. Las imágenes son impactantes y recorrieron todo el mundo.

El 14 de mayo de 1939, Lina Medina, con tan solo 5 años dió a luz a su hijo Gerardo y se convirtió en la madre más joven del mundo.

Una nena de tan solo 5 años dio a luz y sorprendió al mundo entero. Un impactante caso de abuso sexual que quedó impune, en medio del silencio y el abandono. Su historia volvió a impactar en las últimas horas.

Fue en el año 1939 cuando la atención internacional estuvo puesta en una noticia llegada desde Perú. Una historia irrumpió en las portadas de los diarios de todo el mundo: el 14 de mayo, una niña de apenas cinco años había sido madre .

El caso de Lina Medina no solo impactó por su rareza médica , sino también por lo que dejaba al descubierto: un abuso sexual que nunca fue esclarecido y una historia atravesada por el abandono. A 77 años del impacto mundial, la historia vuelve a replicarse en medios de comunicación y redes sociales.

Madre a los 5 años: la impactante e increíble historia de Lina

Lina Medina Vásquez nació en la aldea andina de Antacancha, una localidad remota y aislada del departamento peruano de Huancavelica, el 27 de septiembre de 1933. Fue la novena de los hijos de una familia de extrema pobreza, que vivía de unos pocos cultivos y de lo que se pudiera hacer. Su vida era como la de cualquier otro chico de la aldea hasta que, cuando tenía 5 años, su vientre comenzó a crecer de manera desmedida.

Su familia, desconcertada, acudió primero a curanderos locales y luego emprendió un largo viaje hasta un hospital en Pisco, donde el médico Gerardo Lozada confirmó lo impensado: la niña estaba embarazada.

lina

Una vez que fue trasladada a Lima, los estudios determinaron que padecía pubertad precoz extrema. Para sorpresa de todos, se conoció que la pequeña había menstruado antes de los tres años y quedó embarazada antes de cumplir cinco.

Ante el riesgo que corría su vida, los médicos decidieron practicarle una cesárea. El 14 de mayo de 1939 nació su hijo, Gerardo, en buen estado de salud. Se supo que el nombre relegido fue en reconocimiento a uno de los médicos que la asistió.

La Justicia investigó el caso en ese entonces, pero nunca logró identificar al responsable del abuso. Las sospechas no prosperaron y el expediente fue archivado.

El abandono y el silencio tras el impacto mundial

El caso de Lina recorrió el mundo y fue tratado como una curiosidad científica, un inédito e incluso un supuesto “milagro”. En paralelo, algunos medios sensacionalistas alimentaron versiones fantásticas y deshumanizantes.

Hubo intentos de convertir la historia en espectáculo. Desde Estados Unidos ofrecieron llevar a Lina y a su hijo a exhibiciones públicas, propuestas que su familia rechazó. También surgieron iniciativas para estudiarlos científicamente en el exterior, pero el gobierno peruano lo impidió.

Las autoridades prometieron asistencia médica y una pensión de por vida que nunca se concretó. Tras meses de exposición pública, Lina y su hijo quedaron en el olvido.

Lina y su hijo Gerardo

La vida después

De regreso en su pueblo, Gerardo creció creyendo que Lina era su hermana. Recién a los diez años conoció la verdad. Ambos mantuvieron siempre un perfil bajo y evitaron hablar públicamente de su historia.

Lina trabajó como secretaria y formó una nueva familia años más tarde. Su hijo murió en 1979 por una enfermedad, mientras que ella continuó su vida lejos de la exposición.

A más de ocho décadas del caso, persisten las incógnitas centrales: nunca se supo quién la abusó ni hubo justicia. La historia de Lina Medina sigue siendo, más que una rareza médica, un símbolo de violencia, explotación mediática y abandono estatal.