La dijo el representante legal del padre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia, que acusa a la mujer detenida y quiere intervenir en la causa como querellante.

Audiencia a un mes de la muerte de Ángel: la frase de un abogado que hizo romper en llanto a la madre.

A exactamente un mes de la muerte de Ángel Nicolás López , de apenas 4 años , una nueva audiencia judicial en Chubut dejó momentos de extrema tensión cuando la madre biológica del menor, detenida como una de las imputadas en la causa, rompió en llanto .

Mariela Altamirano se quebró al escuchar declaraciones del abogado del padre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia en circunstancias que están siendo investigadas, quien la acusa de homicidio .

La audiencia se inició cerca del mediodía de este martes 5 de mayo de 2026 en la Oficina Judicial de los tribunales penales de la ciudad petrolera.

Allí, el abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna, expuso su acusación particular, diferente a la de fiscalía.

Fue cuando Castillo dio un dato de alto impacto en su exposición, cuando la mamá de Ángel no pudo contener su reacción, según le revelaron a ADNSUR fuentes que tuvieron acceso a la audiencia.

La frase del abogado

"Tanto Altamirano como González le dieron golpes desde el 28 de marzo al 5 de abril mediante por lo menos 22 impactos en la cabeza que generaron un paro cardiorrespiratorio, la razón científico-médica por la cual Ángel perdió la vida", expresó el abogado durante su intervención.

La mujer, que seguía la audiencia de forma remota mediante videollamada desde el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, donde fue trasladada a mediados de abril, rompió súbitamente en llanto.

Roberto Castillo y Cinthia Fernández El abogado Rodolfo Castillo, pareja de la mediática Cinthia Fernández, representa a la familia paterna de Ángel y se presentó como querellante en la causa.

Además, a Altamirano se la veía negar repetidamente con la cabeza y en determinado moment, se tapó la cara con las manos, mientras Castillo seguía con su intervención ante el tribunal.

A diferencia de su pareja y padrastro de Ángel, Michel Kevin González, quien estuvo de manera presencial en la audiencia (está detenido en la Alcaidía de Comodoro), la madre del menor reaccionó visiblemente afectada a las palabras del abogado.

Las acusaciones contra la madre de Angel

Castillo presentó acusaciones diferenciadas para los dos imputados, al igual que ya lo había hecho la fiscalía. Pero con una diferencia sustancial, que apunta a agravar el delito imputable a la mujer.

Las explicó en declaraciones que realizó antes de la audiencia en Comodoro Rivadavia, donde viajó acompañado de su pareja, la mediática Cinthia Fernández, quien se convirtió en una voz pública de la versión del padre del niño fallecido.

Lorena Andrade y Luis López (Angel López) Lorena Andrade, madre de crianza de Ángel, y Luis López, su papá biológico.

“Lo asesinó ella, sí, por supuesto. No es que simplemente no intercedió para proteger a Ángel sino que ella misma lo golpeaba”, sostuvo el letrado en referencia a Altamirano.

Según el planteo fiscal, en cambio, la madre de Angel sería coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado con alevosía —por tratarse de un niño indefenso— en carácter omisivo, es decir, por no haber protegido a su hijo.

El acto homicida se lo adjudica al padrastro, que enfrenta la acusación de homicidio, también con agravante de alevosía, como presunto autor material de la agresión.

La responsabilidad que le adjudican al padrastro

.Castillo también hizo referencia a una denuncia presentada por Luis en 2023, en la que el padre del menor expresó su temor de que Mariela “lo matara” a Ángel.

Esta denuncia, dijo el abogado, tampoco fue tenida en cuenta por el Juzgado de Familia que en 2025 le quitó la tenencia del niño a Luis y su pareja, Lorena Andrade, y lo restituyó a Mariela y Michel.

"Él quedaba al cuidado del niño, indefenso y con problemas para expresarse", subrayó Castillo respecto de la responsabilidad del padrastro.

Michel Kevin González, padrastro de Ángel López Michel Keving González, imputado por presunto homicidio en la causa que investiga la muerte de Angel López.

En la audiencia judicial, el abogado también incorporó testimonios del padre biológico de Ángel que apuntan a un patrón de conducta violenta de Altamirano.

"Se pegaba golpes de puño estando embarazada"

En concreto, aportó declaraciones previas de Luis López respecto a que la madre del niño -según dijo- era "altamente impulsiva y agresiva", a tal punto que en episodios de celos "se pegaba golpes de puño estando embarazada de Ángel".

Ambos imputados permanecen con prisión preventiva por seis meses, medida dispuesta por el juez penal Alejandro Soñis en la audiencia de control de detención realizada a mediados de abril de 2026.

Ángel murió tras ser trasladado de urgencia el último domingo de Pascuas al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia , donde llegó en paro cardiorrespiratorio.

La autopsia preliminar confirmó lesiones internas graves en la cabeza, hallazgos que abrieron la puerta a la investigación penal por posible homicidio y a la posterior detención preventiva de los imputados.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Ángel López murió el 5 de mayo en el hospital de Comodoro Rivadavia, por causas que todavía se investigan.

El niño había ingresado al cuidado de su madre en noviembre de 2025 por decisión del Juzgado de Familia en un proceso de revinculación, tras haber permanecido bajo la custodia exclusiva de su padre durante sus primeros años de vida.

Desde la familia paterna confirmaron que apuntarán también contra los responsables de esa decisión.

Marcha en Comodoro Rivadavia

Los estudios histopatológicos complementarios que se esperan en la investigación serán determinantes para establecer si los golpes ocurrieron en un único episodio violento o de manera sistemática a lo largo del período en que el niño estuvo bajo el cuidado de ambos imputados, como sostienen el padre y su abogado.

Mientras, la familia paterna convocó este martes a una marcha de acompañamiento a las 20:00 en la Escuela 83 de Comodoro Rivadavia, para conmemorar un mes de la muerte y reiterar el pedido de justicia.