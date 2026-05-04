Roberto Castillo y su pareja, la mediática modelo y panelista, llegaron a Comodoro Rivadavia, donde habrá una marcha. Ella hizo un fuerte posteo en sus redes.

Muerte de Ángel López: ¿el abogado le mandó un mensaje al tribunal a través de Cinthia Fernández?

Este 5 de mayo habrá pasado un mes desde la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia a causa de los golpes recibidos en la cabeza. La Justicia de Chubut imputó por el hecho y detuvo a la madre del niño, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Michel Kevin González.

Al cumplirse un mes del fallecimiento, este martes habrá una movilización en Comodoro Rivadavia, convocada por familiares de Ángel para pedir justicia.

El encuentro será a las 20 frente a la Escuela Nº 83 General Roca, ubicada en Rivadavia entre Belgrano y España , y está abierto a toda la comunidad, bajo el mensaje “tu presencia es nuestra fuerza”.

En estas circunstancias regresó a la ciudad chubutense el abogado Roberto Castillo, quien representa en la causa judicial a Luis López, el padre del niño, y lo hizo acompañado por su pareja, la modelo y panelista de TV Cinthia Fernández.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Michel Kevin González y Mariela Altamirano, padrastro y madre de Ángel López.

Más allá de la probable participación de ambos en la jornada de este martes por la noche, la llegada de Castillo hizo presumir que podría haber alguna novedad inminente en la investigación judicial.

A la vez, el arribo estuvo acompañado por un posteo de Fernández en sus redes sociales con un pedido que sonó a mensaje para Alejandro Soñis, el juez penal al frente de la causa por homicidio.

El posteo de Cinthia Fernández

En un largo texto asociado a un video que compila numerosas imágenes de Castillo y también de ella misma marchando junto a familiares y allegados a Ángel López, la panelista finaliza diciendo: “Justicia es perpetua”.

Fernández responsabiliza al juez de familia Pablo Pérez, la psicóloga Jennifer Leiva, la defensora de menores Verónica Roldán, quienes actuaron en la resolución de quitarle la tenencia de Ángel a Luis López y dársela a Mariela Altamirano.

En ese sentido, habla de “un sistema que le falló (a Ángel), que no lo escuchó y lo sentenció a muerte mediante la participación necesaria de una psicóloga, una defensora de menores y un juez que no hicieron bien su trabajo, ni su “vocación” para evitar semejante atrocidad”.

Lorena Andrade y Luis López (Angel López) Lorena Andrade y Luis López, el padre de Ángel y su pareja.

“Leyes que no se cumplieron. Ideologias que borraron infancias”, acusa la modelo, e insiste en “un caso que se podría haber evitado. Un Ángel que podría estar en la Tierra”.

“Lo único que queda es hacer justicia por este bebé y por la perpetua de no poder verlo más”, completa Cinthia Fernández y finaliza advirtiendo: “Volvimos a Comodoro a pelear por lo único que podemos y debemos aceptar en este caso. ¡Justicia es perpetua! Quizás así le podemos devolver algo de paz a esta almita y a las de sus padres, Luis y Lorena. Que así sea”.

La situación de los acusados

Los dos imputados, Altamirano y González, están actualmente en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso, según dispuso el juez Soñis.

El magistrado tomó esta decisión argumentando riesgos procesales, fundamentalmente la posibilidad de fuga, ya que ninguno de los dos detenidos tienen lazos firmes en Comodoro Rivadavia y ambos cuentan con contactos en otras ciudades de la Argentina, alejadas de la provincia de Chubut.

Además, el juez mensuró el riesgo de que entorpecieran la investigación, teniendo en cuenta que entre los testigos hay vecinos de Altamirano y González.