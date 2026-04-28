Lorena Andrade cuestionó un comunicado que, más allá de una referencia al pasar a la muerte del niño, se centra en defender a la presidenta de la institución.

"Inútiles" y "dejen de reírse": la madrastra de Ángel López, furiosa con el Colegio de Psicólogos de Chubut.

La madrastra de Ángel López , Lorena Andrade, realizó un fuerte cuestionamiento al Colegio de Psicólogos de Chubut luego de que el organismo se expresó por primera vez acerca del caso del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia a causa de más de 20 golpes en la cabeza.

Andrade y Luis López -el padre de Ángel - estuvieron a cargo del chico hasta fines de 2025, cuando la Justicia decidió otorgarle la tenencia a la madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, basándose en informes de equipos interdisciplinarios y psicólogas.

Altamirano y González están ahora detenidos e imputados por el presunto homicidio de Ángel , quien sufrió un paro cardiorrespiratorio causado por los golpes.

"Asesinaron a Ángel"

En un comunicado, el Colegio de Psicólogos chubutense advirtió sobre la violencia en redes, puntualmente, contra la titular de la entidad, a quien se la cuestiona por una presunta participación en la revinculación de Ángel con su madre, algo que el Colegio desmiente.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Esta expresión pública -la primera del Colegio desde que Ángel murió- enfocada en la defensa propia y sin hacer mayores referencias a los hechos, fue la que desató la furia de Altamirano.

"Alimentan más la violencia. ¿Con qué cara sacan comunicados? Saben que asesinaron a nuestro bebé de 4 años entregado por informes de la que defienden, la psicóloga Jennifer Gisel Leiva", afirmó la mujer.

"Acá la única víctima, por culpa de su inutilidad y abuso de poder, es Ángel, nadie más. Ya dejen de reírse de mi bebé. Respeten un poco. Nosotros hicimos todo bien”, agregó Andrade, y pidió que las responsabilidades penales por la muerte de Ángel se extiendan a quienes resolvieron el cambio en la tenencia, incluyendo al juez de Familia que tomó la decisión y la asesora de la Defensoría de Menores que actuó en el caso.

“El juez (Pablo) Pérez, la defensora (Verónica) Roldán y la psicóloga Leiva le fallaron a Ángel. Sus manos están manchadas con la sangre de mi bebé. Deben ir presos", pidió.

Qué dijo el Colegio de Psicólogos

El comunicado del Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut apareció tres semanas después de la muerte de Ángel.

La casa donde vivía Ángel López en Comodoro Rivadavia La casa de Mariela Altamirano y Michel Kevin González, donde vivía Ángel López, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Además de expresar su pesar por la muerte del niño, la entidad pidió prudencia en el manejo de la información y cuestionó versiones difundidas en redes sociales.

Más allá de las condolencias, el texto no ahonda en las circunstancias previas o posteriores a la muerte de Ángel.

“Repudiamos enérgicamente los discursos de odio y mensajes de violencia viralizados en redes sociales para con nuestro colectivo profesional”, indica el mensaje dado a conocer a través de los canales oficiales del Colegio.

“Denunciamos el uso de la imagen de nuestra presidenta, licenciada Karina Vanesa Marín, en información falsa, dado que ella no está vinculada al caso”, continúa.

“Difundir su imagen -agrega- solo entorpece el reclamo de justicia y pone en riesgo la integridad de una profesional ajena a los hechos. Solicitamos a la comunidad y los medios responsabilidad y prudencia”.