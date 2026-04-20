Los fósiles fueron hallados por un baqueano de la zona. Científicos de un museo de Trelew confirmaron que se trata de una especie desconocida hasta ahora.

El bicharracosaurio existe: cómo es el dinosaurio desconocido que descubrieron en Chubut.

Paleontólogos y científicos del Conicet confirmaron el hallazgo de fósiles de una especie hasta ahora desconocida de dinosaurios en la Patagonia Argentina. Los huesos, encontrados en la provincia de Chubut , tendrían aproximadamente 160 millones de años.

Según informaron, se trata de un dinosaurio hervíboro , que fue bautizado cono el nombre de “ bicharracosaurus dionidei ”, en homenaje al nombre de la persona que descubrió los fósiles -Dionide Mesa, un baqueano de la zona- y la denominación que él les dio.

Estudios preliminares indican que el bicharracosaurus medía entre 15 y 20 metros de largo y pesaba aproximadamente 15.000 kilos.

"Hay huesos grandes, pedacitos chicos”, les avisó Mesa a los paleontólogos. Los llamaba de la misma forma en que se refería a otros animales de la zona: “Yo les digo bicharracos”. Así nació la denominación científica del dinosaurio.

Dionide Mesa, el baqueano de Chubut que halló el bicharracosaurus Dionide Mesa, el baqueano de Chubut que halló el bicharracosaurus.

Mesa es un chacarero que suele andar por el Cañadón Calcáreo, una formación de orígen jurásico ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut, dentro del departamento de Gastre.

Su advertencia de que en el Cañadón había “bicharracos” fue atendida por paleontólogos del Museo Paleontolígico Egidio Feruglio (MEF), de Trelew, que comenzaron a estudiar el área.

A la gente del MEF se le sumaron investigadores del Conicet y otros internacionales, y finalmente se confirmó el histórico hallazgo. Lo que a Mesa le llamaba la atención era un fósil de una especie de la que hasta ahora no había referencias.

Así es el bicharracosaurio

Entre los restos fósiles recolectados hay partes significativas de la columna vertebral del bicharracosaurus, incluidas algunas vértebras cervicales y dorsales, parte del sacro y segmentos de la cola.

En base a esas secciones se pudo avanzar en esquema de la anatomía del animal.

"Es un nuevo dinosaurio saurópodo que aporta información clave sobre la evolución temprana de estos animales. Nos permite entender mejor cómo se desarrollaron los gigantes herbívoros que dominaron los ecosistemas millones de años después", explicó José Luis Carballido, innvestigador del Conicet y del MEF.

En el MEF decidieron bautizar bicharracosaurus dionidei al fósil. "Cada vez que íbamos, Dionide nos decía 'acá hay un bicharraco’ y nos llevaba a lugares con fósiles muy importantes", le explicó Carballido al medio local ADN Sur.

Los estudios en el MEF de Trelew

"Desde el punto de vista evolutivo -detallaron desde el MEF-, el bicharracosaurus pertenece a los Macronaria, un grupo de saurópodos con origen en el Jurásico (entre 200 y 150 millones de años atrás) y que luego dominaría los ecosistemas terrestres hasta el final del Cretácico (hace unos 65 millones de años). Su hallazgo es especialmente importante porque los registros jurásicos en el hemisferio sur de este grupo son muy escasos".

El nuevo ejemplar no sólo acrecenta el registro de fósiles hallados en la región, sino que también aporta evidencia sobre la presencia temprana de linajes vinculados a la familia de los braquirosáuridos -dinosaurios del tipo “clásico”: cuello largo, cabeza pequeña, patas delanteras más largas que las traseras- en el hemisferio sur de la Tierra, lo cual permanece muy poco documentado.

Por el momento, los restos del bicharracosaurio siguen siendo analizados en la sede del MEF en Trelew.