El propietario denunció que la mascota, con más de 1.5 millones de seguidores en las redes, desapareció mientras estaba al cuidado de su familia.

Un perro influencer fue robado y comido tras ser vendido a un restaurante en China.

Un perro con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales fue robado, vendido a un restaurante y sacrificado para consumo , según denunció su dueño en China. La mascota influencer , un border collie llamado Chutou , había ganado popularidad en Douyin, la versión china de TikTok, donde aparecía regularmente en los videos del bloguero de viajes Guo.

El propietario aseguró que logró reconstruir el recorrido del animal después de su desaparición y sostuvo que terminó descubriendo que había sido comercializado por 180 yuanes (unos 27 dólares).

Chutou desapareció el 11 de mayo mientras permanecía al cuidado del padre de Guo en la provincia china de Henan. El creador de contenido se encontraba de viaje fuera del país cuando recibió la noticia de que el perro ya no estaba en la propiedad familiar.

Tras regresar de manera anticipada, comenzó a buscar a la mascota y revisó las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda para determinar qué había ocurrido.

Qué se sabe del robo del border collie en China

De acuerdo con la información publicada por South China Morning Post, las grabaciones mostraron a dos personas llevándose al border collie en un vehículo eléctrico desde las inmediaciones de la casa familiar.

A partir de esas imágenes, Guo inició averiguaciones para identificar a los involucrados. Según los reportes periodísticos, el 26 de mayo logró localizar a un hombre al que vinculó con la desaparición del animal.

Perro China 3 El dueño llegó a ofrecer alrededor de 1.500 dólares para recuperar a su perro.

Con la intención de recuperarlo, llegó a ofrecerle 10.000 yuanes (alrededor de 1.500 dólares). Sin embargo, la respuesta que recibió fue distinta a la esperada.

El hombre sostuvo que había confundido a Chutou con un perro callejero y afirmó que el animal lo siguió después de que lo llamara.

Guo rechazó esa explicación y aseguró que la mascota llevaba collar y un dispositivo GPS cuando desapareció.

Según la versión difundida por distintos medios, el sospechoso terminó reconociendo que había entregado al animal a cambio de dinero.

La denuncia del dueño del perro

El dueño del perro sostuvo que posteriormente fue informado de que Chutou había terminado en un restaurante, donde habría sido sacrificado para consumo. Según su relato, cuando intentó recuperar restos de la mascota le comunicaron que ya habían sido descartados.

La repercusión del caso aumentó después de que trascendiera una frase atribuida al presunto implicado. Según las publicaciones periodísticas, el hombre respondió: “El perro está muerto, así que dejen de armar un escándalo. No infringí la ley”.

Perro CHina El perro influencer fue robado mientras su dueño se encontraba de viaje.

La denuncia presentada por Guo derivó en una investigación abierta por la policía del condado de Ningling, en la provincia de Henan.

Cómo se hizo famoso Chutou, el perro influencer

Guo compró a Chutou en 2018, cuando tenía tres meses de edad. Según informó Fengmian News, pagó más de 2.000 yuanes por el cachorro.

Con el paso de los años, el border collie se convirtió en una de las figuras más reconocidas de los contenidos publicados por el influencer. Los videos protagonizados por ambos reunieron más de 1,5 millones de seguidores en Douyin.

El abogado Du Wei, del bufete Sichuan Weixu, explicó a medios chinos que los delitos de robo pueden ser perseguidos penalmente cuando el valor de los bienes sustraídos supera los 2.000 yuanes.

Según indicó el especialista, si las autoridades determinan que el valor atribuido al perro alcanza ese umbral, el sospechoso podría enfrentar una acusación formal por robo con penas de hasta tres años de prisión.