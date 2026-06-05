"Acabo de matar al hombre del pecado": el asesinato de James Handy sacude Hollywood

El actor de "Jumanji" y "Top Gun: Maverick" murió a los 81 años tras ser apuñalado en su casa de Los Ángeles. El hijo de su pareja fue detenido.

James Handy, actor conocido por sus participaciones en producciones como “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, murió a los 81 años tras ser apuñalado en su vivienda de Los Ángeles, Estados Unidos . Por el crimen que sacude a Hollywood fue detenido el hijo de la pareja del artista, quien ahora enfrenta una acusación por asesinato .

El ataque ocurrió durante la mañana del 3 de junio en una residencia ubicada en Tarzana, un barrio situado al noroeste de aquella ciudad.

La Policía intervino después de una llamada al servicio de emergencias 911 realizada desde el domicilio. De acuerdo con grabaciones difundidas por medios estadounidenses, la persona que contactó a las autoridades afirmó: “ Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado ”.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la propiedad. El actor presentaba una herida de arma blanca en el pecho. Ante ese panorama, fue trasladado a un hospital de la zona, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Actor Jumanji Top Gun port 2 El actor fue hallado inconsciente en el jardín delantero de la propiedad, con una herida de arma blanca en el pecho.

Tras el hallazgo, la policía acordonó el sector e inició las primeras actuaciones para preservar la escena. También se realizaron entrevistas y verificaciones en casas cercanas.

El hijo de la pareja del actor, el principal acusado

Los investigadores identificaron al principal sospechoso como Michael Gledhill, de 44 años. Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, el hombre residía en la misma vivienda junto a James Handy y su madre, quien mantenía una relación sentimental con el actor.

La Policía lo detuvo y posteriormente fue acusado de asesinato. De acuerdo con los datos oficiales, permanece alojado en la cárcel de Van Nuys mientras avanza el proceso judicial. La Justicia estadounidense fijó una fianza de dos millones de dólares.

El comunicado de su representante

La confirmación oficial de su muerte fue realizada por su representante, Pam Ellis-Evenas, mediante un comunicado enviado a medios estadounidenses.

"Es con gran tristeza que podemos confirmar que el hombre que fue agredido y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy", señaló.

Posteriormente agregó: "No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy".

Una prolongada trayectoria en cine y televisión

James Handy desarrolló una extensa carrera en la industria audiovisual estadounidense, con participaciones en películas y series de televisión a lo largo de varias décadas.

Actor hollywood 1 James Handy desarrolló una extensa carrera en la industria audiovisual de Estados Unidos.

Entre sus trabajos más conocidos figuran “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, producciones que le permitieron mantenerse vinculado a la pantalla grande en distintas etapas de su carrera.

Su trayectoria también incluyó apariciones en series como “NYPD Blue (Policías de Nueva York)”, “Criminal Minds (Mentes criminales)”, “Beverly Hills, 90210” y “Law & Order”, además de otras producciones televisivas.