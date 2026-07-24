El procedimiento encontró elementos utilizados para la pesca furtiva, por esta razón se labró un acta de infracción. Los objetos recuperados fueron sustraídos en tres robos diferentes.

Un allanamiento recuperó diversos elementos robados en viviendas de San Martín de los Andes

Un allanamiento realizado en San Martín de los Andes permitió recuperar diversos elementos que fueron robados en viviendas de la localidad. El procedimiento fue llevado adelante por el personal de la División Brigada de Investigaciones Lagos del Sur, con la colaboración de la División Antinarcóticos . El operativo también encontró elementos presuntamente utilizados en actividades de pesca furtiva , por lo que se labró un acta de infracción a la Ley de Fauna.

Durante la diligencia, los investigadores realizaron una inspección técnica de los bienes encontrados en el inmueble para verificar su procedencia y determinar si registraban pedidos judiciales vigentes. Tras el análisis y el cruce de información con las bases de datos policiales , confirmaron que varios de los objetos estaban relacionados con delitos contra la propiedad.

Entre los elementos recuperados se encuentran una notebook Acer , vinculada a una causa por hurto denunciada en mayo de este año; un taladro inalámbrico Einhell , relacionado con un robo ocurrido en diciembre de 2025; y una amoladora Bosch , asociada a otro hecho delictivo registrado en febrero de 2026.

Con los resultados obtenidos, la Fiscalía Lagos del Sur solicitó las medidas judiciales correspondientes y el Juzgado de Garantías autorizó el secuestro de los elementos. Los objetos quedaron bajo cadena de custodia para ser incorporados a las respectivas investigaciones.

Los elementos incautados habían sido sustraídos de tres viviendas diferentes.

Los agentes encontraron elementos utilizados para la pesca furtiva

Durante la inspección del inmueble, los efectivos también detectaron artículos e instrumentos presuntamente utilizados para actividades de pesca furtiva. Por ese motivo intervino personal de la Dirección Provincial de Fauna y Caza del Neuquén, que constató la existencia de los elementos y labró un acta de infracción por una presunta violación a la Ley Provincial de Fauna N.º 2539.

El procedimiento permitió avanzar en el esclarecimiento de tres causas por delitos contra la propiedad y, de manera paralela, detectar una presunta infracción a la normativa ambiental, por lo que las actuaciones continuarán tanto en el ámbito judicial como administrativo.