Andrés Blanco deja su banca en la Legislatura por un acuerdo político: quién lo reemplazará

El diputado provincial asumió en el 2019, reeligió y ahora renuncia a mitad de término para dar lugar a otro representante.

El diputado provincial por el Frente de Izquierda (FIT), Andrés Blanco , presentó su renuncia este miércoles en la Legislatura de Neuquén como parte de un acuerdo de rotación del espacio político. La renuncia se efectivizaría el próximo miércoles.

Según contó Blanco en diálogo con LM Neuquén , la rotación es parte de un acuerdo entre las cuatro fuerzas que conforman el FIT (PTS, PO, Izquierda Socialista y MST) desde su fundación en el 2011. " Es una conquista tener este mecanismo, este método. Lo reivindicamos porque consolida al FIT como un frente que conserva toda su representación", dijo el diputado.

Blanco declaró que, una vez completa su renuncia, volverá a trabajar en la ex-Zanon, hoy Fasinpat. "Nosotros no somos políticos de carrera, somos trabajadores que hacemos política. Yo vuelvo a la fábrica ", afirmó. En ese sentido, expresó que "hemos cobrado durante todos estos años como un trabajador".

Además, comentó que desde el bloque se presentaron proyectos durante su ciclo para equiparar los sueldos de los diputados provinciales al de un trabajador, "para dejar en evidencia los privilegios de la política".

Omar Novoa

Quién ocupará la banca de Andrés Blanco en la Legislatura de Neuquén

En el lugar de Blanco, perteneciente al PTS, asumirá César Parra, ex concejal mandato cumplido por Neuquén Capital y representante del Partido Obrero (PO).

"Nos vamos sumamente conformes de atravesar este desafío habiendo puesto las bancas al servicio de los trabajadores", afirmó. Además, expresó que desde su espacio han resistido "los ataques del gobierno nacional y que el gobierno provincial viene en sintonía".

Andrés Blanco asumió por primera vez en la Legislatura en el 2019 y ocupó la banca los cuatro años de ese ciclo. Tras reelegir, hoy deja el puesto a la mitad del término para dar el lugar a otra fuerza dentro del frente.

Presentarán un paquete de proyectos de ley en una conferencia

El próximo lunes 27 a las 9, el legislador dará una conferencia de prensa en la Legislatura, donde presentará un paquete de proyectos de ley y oficializará la rotación de bancas.

Entre los proyectos se encontrarán, según detalló: la declaración de emergencia habitacional; un pedido de expropiación en el marco de un conflicto de tierras de vecinos de Valentina Norte rural; un pedido de informe respecto a sismos relacionados con el fracking; un plan integral para personas en situación de calle, similar al presentado por la concejala Julieta Katcoff en Neuquén capital; y la Declaración de interés de un libro del Observatorio Petrolero del Sur, relacionado al impacto ambiental del fracking.

El FIT cuenta con dos bancas en la Legislatura: una ocupada hasta la próxima semana por Blanco y la otra por Julieta Ocampo, representante de la Izquierda Socialista. A esa segunda banca también le corresponde su respectiva rotación durante el último cuatrimestre del año, según estimó el ceramista.

La banca de Ocampo será ocupada por un representante del MST.