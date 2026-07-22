La Justicia de EE.UU propone que el juicio contra Maduro comience en 2027: los cargos en su contra

El expresidente de Venezuela se presentó este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York para su tercera audiencia. La decisión tomada por el juez.

Este miércoles se llevó adelante una nueva audiencia en Nueva York por la causa que tiene como protagonistas a Nicolás Maduro , expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico y, en esta ocasión, se indicó que el juicio comenzará en junio de 2027.

Tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitara la inmunidad de los acusados, el juez Alvin Hellerstein confirmó que el próximo 1° de junio comenzará el juicio . La defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.

El exmandatario venezolano fue arrestado en enero de este año en su residencia en Caracas, en una controvertida operación de las fuerzas especiales estadounidenses. Desde Washington lo acusan de "terrorismo relacionado con el narcotráfico" y de usar su cargo para facilitar el contrabando de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

En la audiencia de esta jornada, se espera que los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio. La misma estaba planeada para el pasado 30 de junio, pero desde Fiscalía se pidió posponer por cuestiones de seguridad.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y actualmente continúa preso en Estados Unidos, junto a su esposa.

Qué dijo el abogado de Maduro sobre la fecha del juicio

El documento presentado por la Fiscalía indicó que "el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio".

La audiencia requiere la presencia física del matrimonio en la sala de Manhattan. Por lo tanto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) necesita desplegar un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar su traslado terrestre desde Brooklyn.

Respecto a la fecha estipulada para el juicio, el abogado defensor Barry Pollack confió que no se retrasará, a pesar de que el juez Alvin Hellerstein expresó dudas de que las partes puedan apegarse a las fechas que propusieron para presentar pruebas, testigos y expertos.

"Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse", dijo Pollack. Igualmente, sumó que las partes informarán al tribunal si surgiera algo que pudiera implicar un atraso.

Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

El expresidente Maduro está acusado de cuatro cargos. Tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Según la demanda, estos cargos podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua si fuera condenado.

Desde el inicio del proceso, la pareja rechazó todas las acusaciones y se declaró inocente ante la Justicia federal. Desde el inicio del proceso, la pareja rechazó todas las acusaciones y se declaró inocente ante la Justicia federal.

Según revelaron, la estrategia del abogado Barry J. Pollack será pedirle al juez Hellerstein que su juicio penal por narcoterrorista sea anulado por presunta violación a la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La interpretación constitucional de Pollack deriva en dos falacias. Afirma que Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afectaría su principio de defensa en juicio.

Los fondos de Venezuela para financiar una defensa legal a un mandatario o exmandatario no aplica en el caso de Maduro y su esposa. No son autoridades legales, y está probado que ocupaban el Palacio Miraflores por el fraude cometido en los últimos comicios presidenciales.